Gobierno advierte que el oxígeno empezará a escasear por los bloqueos

El Gobierno advirtió este lunes que el oxígeno medicinal comenzará a escasear debido a los bloqueos en diferentes ciudades del país, que impiden la distribución habitual del insumo médico.

“En La Paz, el oxígeno estaba garantizado hasta ayer (lunes). El día de hoy ya va a empezar a faltar, lo mismo pasa en Cochabamba” dijo este martes el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, al referirse a los bloqueos que impiden la distribución del producto, esencial para la asistencia de pacientes con Covid-19 en los hospitales.

“Tenemos cientos de personas que están requiriendo oxígeno en los diferentes hospitales y clínicas de Bolivia, especialmente en Cochabamba y La Paz, y estos bloqueos están impidiendo que el oxígeno llegue a estas personas que es vital para su sobrevivencia”, indicó Issa a Red Uno.

Detalló que debido a la cantidad limitada de las camas de terapia intensiva, los médicos suplen la atención con el bombeo de grandes cantidades de oxígeno a las personas que lo requieran.

“Si una persona con Covid-19 no tiene oxígeno, las posibilidades de que fallezca son muy altas (…). Los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) no se han puesto a pensar en las consecuencias que pueda tener esto. Vamos a tener muchas complicaciones en los hospitales porque no tenemos un insumo básico”, añadió la autoridad gubernamental.

Ante la posibilidad de trasladar oxígeno vía aérea manifestó que ante la presión de la altura puede ocasionar que los tanques exploten.

Debido a la situación crítica, Issa declaró que la convocatoria al diálogo está abierta para que se suspendan las medidas de presión. “Si no logramos una negociación fructífera vamos a intervenir los bloqueos”, apuntó.

Agregó que el Gobierno no tiene nada que ver con el cambio de fechas de las elecciones porque es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , en referencia a la demanda de los sectores sociales de que las elecciones se lleven a cabo el 6 de septiembre y no se posterguen hasta el 18 de octubre.