Gobierno pide a la Asamblea trabajar conjuntamente para pagar nuevo bono en septiembre

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, pidió a la Asamblea Legislativa trabajar de manera conjunta para viabilizar el pago de un nuevo bono y para ello exhortó a los asambleístas aprobar los créditos pendientes que puedan destinarse al pago de un nuevo bono a partir del mes de septiembre.

Ortiz indicó que ya sea un bono de Bs 500, que propone el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez o de Bs 1.000, planteado por los legisladores del MAS, la población debe recibir esos recursos para afrontar esta situación.

Para la cancelación de ese beneficio, si es de Bs 500, se requiere unos $us 300 millones, aproximadamente Bs 2.100 millones y si es de Bs 1.000 se necesita $us 600 millones alrededor de Bs 4.200 millones.

La autoridad dijo que la Asamblea Legislativa aún tiene pendiente el tratamiento de dos proyectos de créditos, uno por $us 350 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y otro de $us 327 millones lo que daría los $us 600 millones que se requiere para el pago de un nuevo bono.

Adelantó que este martes ingresará un nuevo crédito de la Cooperación Francesa por 100 millones de euros.

Fuente: Unitel