Horóscopo del sábado 15 de agosto de Josie Diez Canseco

WHATTHEGIRL

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estás viviendo un romance apasionado, sensual y sin límites, hoy esa persona te hablará de algo más serio y tu felicidad será total. No hagas sociedades ni firmes documentos si no estás segura de las personas con quienes haces trato, busca asesoramiento de gente profesional y te evitarás problemas. Número de suerte 1.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Finalmente decidirás no volver con esa persona que no cambia a pesar de sus promesas, los consejos y apoyo que recibirás te harán ver que tienes ante ti nuevas y mejores oportunidades de rehacer tu vida afectiva. Conversarás con personas de mucha experiencia en negocios, escúchalos con atención, sus consejos te servirán para la inversión que quieres hacer. Número de suerte 6.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Hoy tu pareja te demostrará de muchas maneras lo mucho que te quiere, te sentirás muy feliz, pero podrías querer aprovechar el momento para hacerle reclamos por cosas pasadas, no es una buena idea, romperías el encanto. Recibirás un dinero que te deben y podrás continuar con los planes que pensabas cancelar. Número de suerte 10.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Alguien que sólo te interesa como amigo te hablará de sus sentimientos, te incomodarás mucho, pero encontrarás una forma delicada de rechazar su propuesta. Te propondrán una sociedad que te parecerá interesante, no te metas en negocios con personas que no conoces bien, saldrías perjudicada económicamente. Número de suerte 21.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Tus celos infundados te llevarán a discutir con tu pareja, tienes que tener más control de ti mismo y darle más espacio y libertad si quieres conservarla a tu lado. Surgirá un desacuerdo familiar por motivos de dinero, trata de mantenerte al margen, evita participar en cualquier aclaración que no te involucre directamente a ti. Número de suerte 14.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Un reencuentro te pondrá nerviosa, no confundas emoción con amor, tratar de revivir la relación no funcionaría, porque habrían muchos reproches por errores del pasado. Te devolverán una importante cantidad de dinero que te debían, pero no inviertas en proyectos familiares, se presentarían problemas más adelante, algo muy personal y que te de independencia sería lo ideal. Número de suerte 9.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Un nuevo y gran amor llegará a tu vida, los sentimientos que te unirán a esa persona serán muy fuertes desde el primer momento, y el compromiso y planes de estabilidad llegarán rápido. Los buenos resultados de tus inversiones te han dado seguridad, pero cuidado, el exceso de confianza podría llevarte a arriesgar demasiado y podrías perder. Número de suerte 4.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Tu espíritu apasionado estará a flor de piel, no esconderás tus emociones, hoy serás directa con alguien que te interesa desde hace mucho tiempo, le encantará tu franqueza. Encontrarás una buena oferta y te entusiasmarás, no es el momento de adquirir más deudas, posterga tus sueños, más adelante los podrás concretar sin mayores complicaciones. Número de suerte 19.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Te decepcionará el comportamiento de alguien que te interesaba mucho, pero no afectará tu ánimo, los consejos de alguien mayor te servirán para ser más selectiva en el futuro. Revisarás tus cuentas y te sorprenderá el desbalance que te ocasionó un gasto imprevisto, pero podrás manejarlo haciendo reajustes y prescindiendo de lo que no sea prioritario. Número de suerte 17.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): No te desesperes, tu situación sentimental mejorará, aunque te parezca imposible, hoy intervendrá alguien que lo quiere mucho y empezarán a conversar sin discutir ni hacerse reproches. Tendrás tendencia a gastar por impulsos, si no paras a tiempo las cosas se te escaparan de las manos y te será muy difícil manejar tu presupuesto, contrólate. Número de suerte 8.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Es momento para actuar y tomar decisiones, si te quedas esperando que tu pareja aclare tus dudas sin que preguntes nada pierdes el tiempo, muestra firmeza y su actitud cambiará radicalmente. Aunque no estás en un gran momento económico, el dinero que necesitas para cubrir tus compromisos y necesidades no te faltará, no te preocupes tanto. Tu número de la prosperidad para hoy es el 7.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Día de momentos maravillosos con tu pareja, que te harán recapacitar y alejarán de tu mente la inquietud de salir con alguien que te busca con insistencia. Es un buen día para pedir préstamos o encontrar a la persona que te avale el crédito importante que quieres hacer, encontrarás personas que confiarán en ti. Tu número de la prosperidad para hoy es el 5.