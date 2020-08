HOY estaremos dialogando en Radio San Gabriel @pueblo_aymara En vivo, aquí: …

HOY estaremos dialogando en Radio San Gabriel

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora

Expertos creen que el MAS comete terrorismo psicológico al buscar el poder 'a como dé lugar' | EL DEBER eldeber.com.bo | 6 hours ago ...septiembre y no el 18 de octubre. Luego de que el candidato Luis Arce revelara encuestas en una entrevista, el TSE analiza la posibilidad de suspender la... 6 de septiembre y no el 18 de octubre. Luego de que el candidato Luis Arce revelara encuestas en una entrevista, el TSE analiza la posibilidad de... Compartido: 5.7K

Evo Morales en vías de regresar a Bolivia www.elnuevoherald.com | 21 hours ago ...Estratégicos del U.S. Army War College. "En la medida en que la situación continúe deteriorándose, eso podría conducir a una situación en la que Luis... Arce (el candidato del MAS), se convierte en la figura que aglutine el descontento y las personas desencantadas con el gobierno", agregó. Bolivia, con... Compartido: 1.4K

El Gobierno cree que bloqueos y movilizaciones de sectores afines al MAS serán un fracaso | EL DEBER eldeber.com.bo | 4 hours ago ..., a Luis Arce y al MAS no les importa la vida de los ciudadanos. "Están muy cómodos mandándolos a la muerte, al contagio y a la confrontación. Porque... contagio". Murillo manifestó que la población tiene cada vez más claro que a Evo Morales, a Luis Arce y al MAS no les importa la vida de los ciudadanos... Compartido: 579

Bolivian Senate approves toxic disinfectant as Covid-19 treatment, against Health Ministry's warnings www.cnn.com | 6 hours ago ...running against several candidates, including two former presidents, Jorge Quiroga and Carlos Mesa, and the candidate of the Movement for Socialism, Luis... Arce, backed by Morales. "We are making every effort and taking the necessary steps to be able to beat the pandemic as soon as possible," Áñez tweeted... Compartido: 425

Muy ligeros de pies | EL DEBER eldeber.com.bo | 22 hours ago ...la calaña de Evo Morales y su sustituto circunstancial Luis Arce, arrean a sus turbas de ingenuos seguidores para realizar concentraciones masivas y... país, muy lejos de semejante madurez cívica, políticos de la calaña de Evo Morales y su sustituto circunstancial Luis Arce, arrean a sus turbas de... Compartido: 187

O ciclo golpista da direita boliviana jacobin.com.br | 4 hours ago ...perseguição que se seguiu à repressão inicial foi igualmente feroz. O candidato à presidência do Movimento Rumo ao Socialismo (MAS), Luis Arce, foi... Compartido: 135

Ambición de litio: Elon Musk y el derrocamiento de la democracia en Bolivia www.mentealternativa.com | 18 hours ago ...obtendrá un 13.3 por ciento, muy por detrás del Luis Arce del Movimiento por el Socialismo (41.9 por ciento) y el centroderechista Carlos Mesa (26.8 por... vez para el 18 de octubre. Por lo que Bolivia prácticamente no habrá tenido un gobierno electo durante casi todo el año. Luis Arce, de MAS, dijo... Compartido: 114

¿Qué hay detrás de la masiva movilización en Bolivia? www.servindi.org | 22 hours ago ..., Yerko Núñez. Con este mismo argumento, el gobierno ha solicitado a la Fiscalía procesar al candidato del MAS , Luis Arce, por "daños a la salud... Compartido: 10

Elon Musk and the Overthrow of Democracy in Bolivia www.blacklistednews.com | 23 hours ago ...mere 13.3 per cent, far behind the Movement for Socialism's Luis Arce (41.9 per cent) and the center right's Carlos Mesa (26.8 per cent). The election... would not have had an elected government for an entire year. Luis Arce of MAS recently told Oliver Vargas, "We face persecution, we face... Compartido: 9

Bolivia. Biblias, botas y votos. Colapso sanitario y crisis política kaosenlared.net | 18 hours ago ...indígena-originario-campesino, rompió el silencio para decir que hasta los enemigos del MAS votarán por su candidato, Luis Arce Catacora. El Altiplano... la aprobación del crédito. En plena campaña, Arce Catacora retrucó: "Ese bono no puede ser de 500 bolivianos, nosotros proponemos uno de 1.000... Compartido: 9