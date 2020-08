Huáscar cambia el concepto de su música, espera mellizos con su esposa e incorpora el ronroco en el pop

Huáscar Hermosa concibe la música desde otro ángulo, desde uno más “familiar” que va a tono con su nueva vida junto a su esposa Andreina y su niño de dos años y cuatro meses. Pero todo se da en consecuencia. Nada se encuentra librado al azar. El cantante, quien hiló 12 años de trayectoria musical ligada siempre al folclore junto a sus primos en Ch’ila Jatun, asegura que no lo inquieta viajar. Al principio, la vorágine propia de la rutina artística junto al grupo le generaba cierta nostalgia ante la dificultad de no poder abordar aviones debido a la pandemia, pero no más que eso.

Ahora es un hombre con nuevos conceptos relacionados con la música. Y lo invita a soñar el hecho de haber ampliado el espectro y animarse a transitar por nuevos géneros. Ahora incursiona en el pop. Ello le produce ilusión, pues ha encontrado una manera novedosa de transmitir sus mensajes. Claro que no se apartará del folclore, su cable a tierra, pero emprendió el vuelo hacia otros horizontes. Y en esa idea de revalidar y rescatar la esencia familiar, Huáscar pretende explotar al 100% el ronroco, ese instrumento promovido por su padre Gonzalo y su tío Wilson.

Mientras, trabaja en nuevas canciones, disfruta de su familia y aguarda la dulce espera de sus mellizos. Su esposa tendrá mellizos (varones) en breve. La felicidad para el artista no puede ser mayor.

P: Si bien este es un momento complicado para los artistas, también sirve para retomar energía y volver…

R: Así es. Con el grupo llevo 12 años tocando. No hemos parado. Siempre, con la música folclórica boliviana, latinoamericana. Desde el 2019 se me dio la oportunidad de experimentar y tener la mente más abierta. La música no limita, no es como un cuadrado con márgenes. Es una nueva manera de expresarme con mis letras y melodías. A esta nueva etapa la llamo “Espacio personal”, que es donde van a conocer íntimamente lo que llevo en el interior. Esto nació con una canción de proposición de matrimonio a mi esposa. Como no encontraba un tema para dedicarle, me animé a hacerle esta canción con la que podía declararle mi amor. En mi primer video, lo hice con imágenes inéditas de la proposición de casamiento, con la boda y el final termina con su barriguita. Este tema es como la piedra fundamental que me inspira a seguir dando buenos mensajes tanto familiares como de amor. Se están perdiendo estos mensajes. Es lo que trato de hacer, dar buenas letras, para que la gente encuentre paz. Es una nueva manera de hacer canciones. A partir de mi segunda canción trabajé con un productor chileno. Por el momento tengo tres sencillos. El último se llama “Quédate en casa”, que ya cuenta con más de 100 mil vistas en un mes. Hay que rescatar lo mejor. Es un momento en el que podemos reencontrarnos con nuestras familias, entablar conversaciones que dejamos pendientes, sentarnos alrededor de la mesa y volver a ser familia. Eso nos quitó nuestro diario vivir por tanto tiempo. Ahora, cuando termine esta cuestión de la pandemia, debemos reeducarnos y aprender a valorar los buenos momentos.

P: ¿Te ha cambiado el concepto de las composiciones con respecto a tu trayectoria con Ch’ila Jatun?

R: Sí. Con la música que ahora hago, que es pop latino, se puede escribir de otra manera, expresarse de otro modo. Puedo llegar a diferentes oídos y corazones, distintas personas que quizás no gustan del folclore. Con los nuevos géneros puedo decir otras cosas a mi manera. Es un crecimiento personal, sobre todo, por amor propio. Uno tiene que creer en lo que está haciendo, creer en lo que trata de proyectar. Es la única manera para que las personas capten este sentimiento. Mientras se me dé la oportunidad, voy a estar con el grupo tocando música folclórica, pero necesitamos llegar a otro tipo de personas. Creo que de esta manera voy a lograr alcanzar nuevas metas.

P: Fuera de la entrevista, mencionabas que te has acostumbrado a quedarte en casa. Estas condiciones nuevas hacen que cambie la mente…

R: Ya estoy acostumbrado a estar aquí (en su casa). Me quedo con mi hijito “24/7”. Ahora, mi esposa espera unos mellizos. Programamos el nacimiento para dos semanas. Son dos varones.

P: Serás padre de tres varones en un santiamén…

R: Así es. Tres varoncitos. Es lo que tanto le pedí a Dios que me enviara. Seré el manager, ja ja. Me han dicho que tengo un equipo de fútbol. Lo importante es que sean felices y tengan una niñez muy linda. Es bonito contar con ese sentimiento de base cuando uno va creciendo. Olvidé mencionar que a partir de mi segunda canción estoy implementando el ronroco, que es un instrumento que mi papá Gonzalo y mi tío Wilson crearon antes de que comenzara Kjarkas. A ese instrumento, quizás, no le dieron el protagonismo o realce necesario.

P: Lo estás rescatando…

R: Lo estoy rescatando como parte del legado de mi padre para que sea conocido en el mundo y pueda ser como una característica mía. Es importante tener algo tan andino, regional y tradicional, pero que también puede ser adaptado a la música moderna.

P: En casa asoman nuevas ideas, ¿verdad?

R: Siempre están naciendo nuevas canciones, aunque me tengo que adaptar. Cuando mi hijito está durmiendo, debo tocar la guitarra muy suave o tararear. Lo que me propuse y estoy cumpliendo es lanzar canciones cada cuatro meses junto a videos en mi canal de Youtube y en las redes sociales. Espero el año que viene llegar a completar las siete canciones de mi disco “Espacio personal” para hacer una presentación por internet. Podrán ver un manejo diferente de escenografía. Me dedico a diseñar espectáculos en vivo con mi empresa y apunto a mostrar algo totalmente distinto, mucho más profesional de lo que se estuvo viendo. Los que quieran conocer más, pueden entrar a “FC oficial Espacio Personal de Huáscar Hermosa”, en el Facebook. También hay clubes de fans aquí, en Perú, en Chile, en Ecuador, Colombia y México. Estoy muy agradecido con todas las personas que aparecen. Creo que tienes que seguir luchando para ser escuchado. Voy a encontrar muchas personas que sientan lo mismo que yo y puedan apreciar la música a mi manera.

Fuente: Opinión