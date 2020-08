Javier Recio: «La idea es posicionar a Bolívar y a Bolivia a nivel mundial con la Libertadores»

Campeones

martes, 18 de agosto de 2020 · 00:44

Fuente: paginasiete.bo

Roxana Pomier F. / La Paz

Es parte de la transformación. Dice que llega para marcar “un antes y un después” en el club Bolívar. Del primer mundo del fútbol, el español Javier Recio se presenta como director deportivo de la Academia. Trae el cartel de “arquitecto del éxito del Mallorca”, para estructurar un proyecto de cinco años.

Recio tiene la misión -encomendada por el presidente de la Academia, Marcelo Claure- de estructurar la cantera, llevar a Bolivia y a Bolívar a lo alto de la Libertadores; además de trabajar para que futbolistas bolivianos jueguen en Europa.

Sobre los fichajes, Recio alerta: «Nos fijaremos mucho en el mercado español». Desde España, acepta conversar con Página Siete y resalta que «hay que incorporar jugadores por necesidad».

Usted trabajó por cuatro años en el Mallorca, ¿por qué se fue?

Sinceramente, en cuatro años vivimos experiencias de todo tipo, conseguimos dos ascensos. El proyecto era muy ambicioso y lo sigue siendo. El Mallorca es un club histórico y la idea era llevarlo a Primera División. Al final, en dos temporadas consecutivas tuvimos la suerte de ascender de segunda B a segunda y de segunda a primera y a partir de ahí el club pensó en consolidarse y cambia la estructura y el modelo de trabajo. Hubo ciertos cambios en el club y a mí me sale la posibilidad, hablando con Marcelo, de incorporarme a este proyecto que es un nuevo reto para mí. Se consiguió el objetivo por el que llegué al Mallorca y es un gran momento, para mí y para el club, para afrontar nuevos retos con muchísima ilusión. El proyecto del club Bolívar, por las personas que hay atrás, es una buena oportunidad para mí.

¿Por qué aceptó la propuesta de Bolívar?

Conocí a Marcelo Claure a través de gente del fútbol que me habló de él. Marcelo se comunicó conmigo y después de muchas conversaciones me di cuenta al final que quería trabajar con él, así de simple. Cuando hablas con una persona y las sensaciones son tan buenas y tan claras, pues tenía claro que me quería unir a ese proyecto. Sé que es un paso difícil e importante en mi carrera. Es un campeonato, un país diferente. El fútbol es diferente en Europa y en Sudamérica, pero al final, a mí me enriquecerá y creo que puedo aportar muchísimo al proyecto, a Marcelo y a Bolivia.

Marcelo es una persona muy exigente, con una línea de trabajo muy clara. Creo que cuando inicia un proyecto lo quiere hacer con todo lo mejor. La verdad es que eso es lo que más me gustó. Unirme a un reto tan importante y ambicioso, donde hay muchas cosas por hacer, eso me marcó. Marcelo es un hombre con las ideas muy claras y me dejó en claro la exigencia de dónde voy y lo que es trabajar con él.

Llega a un equipo que tiene 29 títulos en su historia, casi el doble del segundo, que tiene 15, ¿qué objetivos se trazó?

Creo que hay un objetivo muy importante y claro. Marcelo dejó eso muy claro, que es la Libertadores. La idea principal es posicionar a Bolívar a nivel mundial y eso pasa a través de la Libertadores. Hay un objetivo muy claro que es la Copa Libertadores, en eso vamos a trabajar.

El fútbol es muy caprichoso y a veces es cuestión de marcarse un objetivo claro, pero no se puede poner una fecha. Lo más importante es ver claro cuál es el objetivo y cuál es el modelo que queremos implantar en Bolivia, sabiendo las dificultades y las ventajas que nos encontraremos. A partir de ahí, con paciencia y con trabajo, vendrán los resultados.

¿Cuál será su primera tarea?

Hay que llegar y analizar todo, el club y el entorno, saber cómo vamos a sacar el máximo rendimiento a los recursos que tenemos ahí y lógicamente, cuanto más antes podamos posicionarnos, llegar lo más lejos posible en la Libertadores. Con el trabajo del técnico, de la plantilla y de toda la gente del club, vamos a intentar posicionarnos de alguna manera en la Libertadores.

¿Cuál será su función?

Lo más importante es llegar a Bolivia y ordenar un poco lo que es el club a nivel de trabajo y estructura, plantar un modelo muy claro, trabajar en las bases, creo que es fundamental, intentar que los mejores jugadores de Bolivia estén en el equipo más grande de Bolivia y trabajar desde abajo, desde la cantera. Tener paciencia y que jugadores con 16, 17 y 18 años, dentro de dos o tres años, puedan ser jugadores importantes del país y puedan ser transferidos a equipos importantes de Europa y a partir de ahí tener claro cuál será nuestra línea de trabajo y con el tiempo que se vean los resultados.

En los años 90, Bolivia exportaba una decena de jugadores y algunos al primer mundo, ahora no exporta. ¿Cómo hay que trabajar seriamente en las inferiores para que en el corto plazo se puedan tener jugadores jóvenes de la cantera en los clubes y que sean exportables?

Creo que hay maneras de trabajar las bases. La primera es tener paciencia. Hay que invertir dinero en las bases. Muchos clubes, al final, gastan dinero en el primer plantel, que es el que te da los resultados, títulos y beneficios al club, a corto plazo, pero si queremos al final ser un equipo importante, dependerá mucho de formar jugadores y también eso pasa por tener buenos formadores en las bases, buena gente que sea capaz de encontrar ese talento en cualquier parte de Bolivia y a partir de ahí, con tiempo, trabajar bien y crear una buena metodología por sobre todo con los entrenadores. Pues en muchos casos nos preocupamos en formar buenos jugadores y no formamos a los técnicos. Creo que es mucho más importante tener buenos técnicos y buenos formadores en las bases para que así sea posible que los jugadores progresen y mejoren y que lleguen al nivel que permita que una buena cantidad pueda competir en Europa.

En ese rubro, ¿es importante una buena infraestructura?

La infraestructura es importantísima. Al final, cuantos mejores recursos tengamos, será mucho más fácil, recursos a nivel personal y material. Nos tenemos que rodear de los mejores y tener los mejores recursos para hacer todo mucho más fácil. Hay que saber dónde invertir el dinero. Es importante traer buenos jugadores, pero saber que hay una base importantísima del club que es la academia, los jóvenes jugadores, los buenos formadores y para tener a los mejores hay que invertir ahí, tener buenas instalaciones, donde se pueda trabajar y hacer que la gente mejore. Creo que hay un tema importantísimo en Bolivia, que es la altura y hay que sacarle rendimiento a eso y lograr que con buenos profesionales que realmente eso sea una ventaja.

¿Contratar jugadores y traer técnico también será su trabajo?

Todo lo que pueda aportar y mejorar al club será nuestra obligación, pero primero la idea es conocer a la gente que está ahora mismo trabajando en el club, creo que son profesionales de muy alto nivel, con una trayectoria y ahora mismo es llegar a Bolivia para sentarme a hablar con Claudio Vivas y trabajar con él mano a mano, y a partir de ahí intentar hacer una plantilla lo más potente posible para sacar resultados. Creo que hay gente muy válida en el club y lo primero es conocerlos y que me ayuden a mí y yo a ellos y luego intentar reforzar al equipo en todos los departamentos para hacer un equipo potente. La llegada de Carlos Benavides (gerente general) creo que es un paso muy importante para mejorar al club y a partir de ahí todas las personas de este nivel que se incorporen a este proyecto, bienvenidas sean.

En este último tiempo, Juan Miguel Callejón se convirtió en un ídolo de Bolívar, ¿veremos más españoles en el plantel celeste?

La idea es llevar jugadores que realmente marquen la diferencia, los jugadores que lleguen de afuera tienen que ser jugadores importantes y que nos den algo diferente, esa es la idea. Viendo la historia y el rendimiento de jugadores como Juan Miguel Callejón, bueno pues sabemos que el jugador español puede aportar algo diferente y la idea es traer este tipo de futbolistas. Nos fijaremos mucho en el mercado español porque creo que son jugadores que se adaptan bien, que tienen algo diferente, pero no descartamos que cualquier jugador, sea de donde sea, pues lo incorporaremos y lógicamente valoramos mucho el tema personal, que al margen de ser buenos jugadores nos aporten dentro y fuera de la cancha. Pero por supuesto, sobre todo, trabajaremos mucho con el futbolista de Bolivia para hacerlo crecer, acompañado por los que podamos traer de afuera.

¿Manu Delgado es uno de ellos?

Prefiero no hablar de opciones. Es verdad que ahora mismo estamos valorando muchas posibilidades. Queremos reforzar al equipo, de la mano de Claudio (Vivas). Tenemos que ir de la mano del entrenador. Creo que necesitamos algún refuerzo. Sin decirte nombres, es verdad que hay posiciones para reforzar y esperemos que haya alguna incorporación en estas semanas. Ahora está difícil porque en estos momentos la gente no quiere viajar en estas condiciones. Pero estoy convencido de que en las próximas semanas habrá incorporaciones importantes y creo que ayudarán al equipo y la gente se ilusionará.

¿Cuántos fichajes habrá?

No muchos. Creo que hay que incorporar jugadores por necesidad. Pero tampoco es cuestión de volverse loco ahora y traer cinco o seis jugadores, tampoco podemos. Pero sí que es verdad que los que llevemos tienen que marcar diferencia para el campeonato de la Libertadores, que el equipo lo necesita.

En este último tiempo, Bolívar tuvo tres técnicos españoles, que se caracterizaron por traer a sus jugadores, ¿cuán importante es que los técnicos elijan a los refuerzos?

Es importante por el conocimiento. Si yo llego de España tendré mucha más facilidad para convencer a jugadores españoles. Creo que la gente que tiene que ir a Bolivia tiene que estar convencida del proyecto. No será fácil, pero intentaremos traer los jugadores con mayor nivel de España. Tampoco hay que obsesionarse con que sean jugadores de España. Si se da la oportunidad, estará bueno, pero si tiene que venir un argentino o un ecuatoriano, así será.

¿Por cuánto tiempo firmará contrato?

Firmaré por cinco años, por lo tanto, tendremos tiempo para vivir momentos alegres y tristes. Deseo llegar a Bolivia para ponerme manos a la obra para empezar a vivir el fútbol en la cancha, que es lo que más me gusta.

¿Cuándo llega?

Estamos intentando, con el tema de la pandemia, organizar el viaje lo más antes posible para ver cuándo puedo llegar. Intentaré, en el primer vuelo que haya, pasar el test y arreglar toda la documentación necesaria. Me puse como plazo unas dos semanas.

¿Qué sabe de La Paz… de Bolivia?

Hablé con gente que estuvo ahí y es verdad que al día de hoy se hace difícil vivir una aventura de este tipo. Pero con todo el mundo que hablé de Bolivia me habló de maravillas. Me contaron que la gente hace la vida muy fácil, es muy amable y acogedora. Estoy seguro que me adaptaré bien, que la gente me acogerá bien y espero corresponderles y aportar mi granito de arena para que la hinchada vuelva a la cancha.

¿Qué debe esperar el hincha?

La hinchada tiene que ser consciente del paso tan importante que está dando Marcelo. Si al final te quieres consolidar y asentarte a nivel mundial, en un equipo como Bolívar, creo que hay que empezar desde abajo, tener paciencia y tener muy claro cuál es la línea de trabajo. Eso es lo único que puedo prometer y en eso lo tengo clarísimo. Trabajo y compromiso no faltará y a partir de ahí vendrán los resultados. Este es un proyecto importante en el que se unirán profesionales de mucho nivel y todo esto hará que el club mejore y se posicione. Pido a la gente que se una a este proyecto, que nos acompañe en este camino porque al final viviremos momentos muy bonitos. Marcaremos un antes y un después en este nuevo ciclo que comienza. Ya soy un bolivarista más.