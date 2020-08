La agrupación #ChuquisacaSomosTodos cumple 11 años de vida. Es una satisfacción …

...La presidenta y candidata Jeanine Añez manifestó este martes sus críticas al postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa , a quien lo acusó de.... "Estamos acá nosotros con ese compromiso de velar por la gente y sus necesidades. Estamos acá para enfrentarlo, no para escondernos como hace Carlos Mesa , no...

...Catacora, casi a la par de Carlos Mesa , de Comunidad Ciudadana, ambos con un 23% de intención de voto, pero la polarización aumenta día a día. En medio de... Electoral en diciembre de 2018. Las protestas opositoras no se hicieron esperar. Bolivia: hitos de una crisis política Carlos Mesa vuelve al ruedo...

...rechazar el epíteto de milagro sino asevera que la estabilidad se debió a planificación, no a suerte. Cuando Arce recibió la economía por parte del Carlos ... Mesa el año 2005, Bolivia era una país que pedía limosna para pagar salarios con un PIB de apenas 9 mil millones de dólares, a pagar dobles aguinaldos...

...Transportes (ATT), hoy en manos del activista Guillermo Paz o el polémico medio paceño falseó la encuesta para beneficiar al candidato Carlos Mesa , no...

...La presidenta y candidata por la alianza Juntos, Jeanine Áñez, manifestó este martes sus críticas al postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a... escondernos como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado y al primer conflicto renunciar o esconderse, porque eso no es compromiso eso no es...

