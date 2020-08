La fobia contra los migrantes retornantes

Acusados de “bioterroristas”, o bajo amenaza de ser linchados junto a sus familias, miles en Nicaragua, Venezuela y Bolivia han logrado llegar de nuevo a sus países, para buscar sobreponerse a la pandemia, pero ahora bajo una nueva situación: el estigma.

Crédito: Juan García

Cruzó acompañado por otro venezolano y un “trochero” quien le advirtió que no debía mirar a nadie a la cara. El viaje por este lugar le costó 40.000 pesos colombianos (13 dólares aproximadamente). Brito le contó a periodistas de la Comunidad de CONNECTAS , quienes elaboraron el especial #HuellasDeLaPandemia , que hubo ráfagas de disparos, por lo que en varias oportunidades tuvo que lanzarse al suelo, y llegó a ver tres cuerpos tendidos en tierra, no sabe si eran fallecidos o heridos, tan sólo alcanzó a observar que tenían rastros de sangre. Vea la nota

Después de ese día, y durante un mes, lo llamaron tres veces las autoridades de salud. “La última vez me preguntaron dónde estaba viviendo, porque yo estaba contagiado. Les dije no, ustedes están equivocados. Están hablando de otra persona, pero yo no. Si yo estuviera contagiado, por qué está llamándome por teléfono para decirme eso, por qué no vienen a donde estoy yo y me hacen la prueba”. Desde ese día no lo volvieron a llamar.

Los señalamientos por connacionales, y las trabas de ingreso a su propio país no es una situación exclusiva de Venezuela.

Juan, nicaragüense de 38 años, permaneció durante cinco días sobre un puente en la frontera entre Honduras y Nicaragua, antes de que lo dejaran volver a su país.

“Si vos te echás para atrás, la Guardia de Honduras te dice que no, te empuja. Vos querés pasar, viene la Guardia de Nicaragua y te empuja… Tuvimos cinco días al sol. Sin agua, sin bañarnos”, cuenta.

Juan había tardado mes y medio en llegar a la frontera. Dice que al llegar, lo trataron como a un enemigo del gobierno.

“A nosotros nos friega un tipo. Un hombre que pasaba informaciones. Nosotros entre el medio del sofoque, imagínate estar casi 40 días ahí y querer venir a tu país y sabiendo que las lanchas no la querían dejar ir, uno se pone hablar mal, pues. Pero una de las personas de ahí parecía que era miembro de los sandinistas de aquí y comenzó a decir que nosotros éramos terroristas y a pasar información por WhatsApp”.

La posición de Nicaragua frente a la pandemia ha sido contraria a la de la región: “Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. A las personas provenientes de países con riesgo de transmisión establecidos por la OMS y sin sintomatología, no tendrán ninguna restricción en su movilidad y desplazamiento en el país”, dice un comunicado del Ministerio de Salud. Las fronteras no han sido cerradas de manera oficial. Aún así, nicaragüenses por miles han intentado regresar sin éxito de naciones vecinas como Costa Rica y Panamá.

Juan y unos 58 compatriotas no pudieron ingresar cuando llegaron al puesto fronterizo El Guasaule el 17 de abril. Los cuerpos de seguridad de Honduras, por su parte, tampoco le permitieron regresar. Juan, que había viajado desde El Salvador hasta la frontera de Honduras con Nicaragua para volver a casa, quedó durante cinco días justo en el medio del puente que cruza el río El Guasaule.

El equipo intentó contactar vía correo electrónico el día 26 de junio al canciller nicaragüense Denis Moncada. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este trabajo no se recibió respuesta.

Como consecuencia del cierre “de facto” de las fronteras, miles de centroamericanos han decidido retornar y se han quedado varados, a la intemperie. Algunos mantienen sus planes en marcha y están varados en países de tránsito. Otros, tienen sus procesos migratorios en los países de acogida congelados y cientos han sido deportados.

En la región se implementan políticas “no dichas” antirretorno. Una nota de prensa de las Naciones Unidas denunció el 23 de abril que el cierre de fronteras en Centroamérica y México, como medida para prevenir la propagación del coronavirus, afecta en gran medida a los migrantes, desplazados y refugiados en la región.