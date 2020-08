Ley municipal paceña autoriza habilitación de predio edil para Cementerio para personas fallecidas por Covid-19

El área de aproximadamente cinco mil metros cuadrados, está ubicada en el distrito 10 de Pura Pura.

En Sesión Extraordinaria, el Concejo Municipal de La Paz aprobó este lunes la Ley Municipal que autoriza la habilitación de parte del predio municipal ubicado en el distrito 10, zona de Pura Pura, para la disposición final de cadáveres, ocasionada por el COVID-19.

El nuevo camposanto será habilitado en una superficie aproximada de cinco mil metros cuadrados y tendrá las características de un cementerio jardín.

“La presente Ley, tiene por objeto AUTORIZAR la habilitación de parte del predio municipal ubicado en el Distrito 10, Zona de Pura Pura (carril de bajada de la Autopista), en una superficie aproximada de cinco mil metros cuadrados, y otros posibles sectores de la misma área, que no conserven sus características naturales y sean factibles de intervención, para la disposición final de cadáveres, ocasionada por el COVID-19”, establece el artículo 1 de la ley aprobada.

“Hay que hacer énfasis en la vida, es un tema de la necesidad de la gente hoy por hoy ante la emergencia porque la gente no puede peregrinar con sus familiares fallecidos, en ese aspecto básicamente engloba el espíritu de la ley”, afirmó Andrea Cornejo, presidenta del Concejo Municipal y proyectista de la norma.

La referida Ley Municipal surge a raíz de la saturación de la capacidad del Cementerio General cuya capacidad se ha visto sobrepasada en los servicios de inhumación y cremación desde la declaración de emergencia nacional en marzo 2020 por la llegada del coronavirus.

“Los datos que se han mencionado para el cierre de julio superan en un 518% la gestión 2018 y 19, en julio del año pasado se ha enterrado alrededor de 400 cuerpos, ahora son alrededor de 2.100, hemos ocupado casi cinco meses de trabajo en un solo mes, por eso nos hemos visto en la imposibilidad de poder tener un espacio que siga realizando este servicio”, explicó Martín Fabbri, Director de Empresas y Servicios Públicos Municipales.

Área habilitada no requerirá tala de árboles

El concejal Fabián Siñani aclaró que el área destinada al Cementerio COVID-19, ya fue intervenida a momento de construir la autopista La Paz-El Alto por lo que descartó que se vaya a realizar la tala de especies forestales en el lugar.

“Es nuestra obligación atender esta problemática, siguen ocurriendo fallecimientos todo el tiempo y es una situación insostenible, el tratamiento en cuanto a cadáveres es también un tema de salud pública. Se está hablando de aproximadamente cinco mil metros cuadrados, no estamos hablando de una superficie relevante en el bosquecillo, es un sector que ha sido habilitado por una empresa contratista que trabajó en autopista La Paz-El Alto, en ese sector no se van a talar árboles porque el sector ya fue habilitado por una empresa”, explicó el munícipe.

Aclaró que las características del nuevo camposanto serán similares a un cementerio jardín y se impedirá mediante disposiciones y controles, el encendido de velas debido al peligro existente al ser un área forestal.

“Tengamos también presente que será un cementerio jardín que va a contener todos los espacios adecuados para que los dolientes puedan ir a velar o dejar flores a sus difuntos”, manifestó el concejal.

El entierro es un derecho humano

A momento de su exposición, el concejal y vicepresidente del Órgano Legislativo municipal, Jorge Silva, apoyó la aprobación del proyecto de ley propuesto señalando que el entierro es un derecho humano que va más allá de cualquier factor técnico o administrativo.

“En una situación o normal que no esperábamos, conocemos a diario informaciones respecto a los cadáveres que están botados en las calles, en las morgues donde no se puede dar lugar a la sepultura, tenemos que prever esta situación en nuestro municipio por cuanto el entierro es parte del derecho humano, de las costumbres y culturas de nuestros antepasados, está recogido este derecho nuestra propia Constitución Política del Estado, por lo tanto el derecho humano está por encima de aquellos factores técnicos y administrativos que no pueden constituirse en prerrequisitos para garantizar un derecho humano que es el entierro de una persona que ha perdido la vida con el COVID-19”, afirmó el concejal Silva.

No requiere licencia ambiental

El Secretario Municipal de Gestión Ambiental, Ronald Pereira, aclaró que la habilitación del nuevo camposanto, no requerirá la otorgación de una licencia ambiental ni el cambio de uso de suelos, según normativa nacional por ser un tema de emergencia sanitaria.

“Respecto al impacto ambiental, todos son manejables y absolutamente controlables en cuanto el Ejecutivo municipal tome las previsiones para la implementación del cementerio. Sobre la licencia ambiental para este tipo de cementerios, no está prevista en el marco de la ley, puesto que estos cementerios están dentro de la categoría cuatro que, de acuerdo a los decretos supremos, están dispensados de la tramitación de una licencia ambiental por su bajo impacto, lo que significa que no requeriríamos de un estudio de impacto ambiental”, expuso Pereira.

“La intervención de un cementerio jardín bajo la lógica planteada está pensada en recuperar ese espacio prácticamente perdido en condiciones más naturales posibles, básicamente va a ser un cementerio jardín que responda a esta necesidad. Este cementerio devuelve los espacios naturales y los complementa por lo que no corresponde un cambio de uso de suelos pero si la complementariedad de la preservación del área protegida”, dijo finalmente el Secretario Municipal de Gestión Ambiental