Leyes vs. bono: pugna de ALP y el Ejecutivo toma cariz electoral

La pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo, dominados respectivamente por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y por la alianza Juntos, toma matices electorales, dado que mientras desde Palacio Quemando, Jeanine Añez exige a los parlamentarios del MAS la “liberación” de créditos para pagar el denominado Bono Salud de 500 bolivianos, la senadora Eva Copa, del partido azul, promulgó tres leyes que fueron observadas por el Gobierno.

A pesar de que políticos de ambos bandos niegan que haya esa pulseta, los mismos se atacan y se lanzan cuestionamientos. Según dos expertos en análisis político, este escenario tiende a intensificarse en las próximas semanas, debido a la coyuntura electoral.

El jueves, Copa promulgó tres leyes: la de reducción excepcional de alquileres, la de donación de plasma y la de atención gratuita en clínicas privadas a pacientes con coronavirus.

La senadora promulgó dichas normas pese a que el Ejecutivo presentó consultas previas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que la entidad determine la constitucionalidad o no de las mismas. (Ayer, se informó que el TCP rechazó las consultas sobre la ley alquileres y la de donación de plasma)

El diputado Edgar Montaño, del MAS, declaró a Página Siete que no hay ninguna pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo, y que lo único que hace el MAS desde el parlamento es aprobar normas a favor de la población.

“Yo quiero negar absolutamente que haya una pugna entre el Ejecutivo (y el Legislativo), o una pelea. No hay eso, de ninguna manera, no existe esta pugna. Lo que nosotros (el MAS) estamos viabilizando es que la población esté asistida en su salud”, expresó Montaño, en referencia a la promulgación de las leyes que hizo la senadora Copa.

En relación a los créditos que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional, el legislador de la bancada azul afirmó que los préstamos, uno proveniente del Banco Mundial y el otro del Banco Interamericano de Desarrollo, suman 704,3 millones de dólares, monto que –a juicio de Montaño- alcanza para pagar los bonos. A diferencia de Añez, el MAS postula el “bono contra el hambre” de 1.000 bolivianos.

Sobre el crédito del Fondo Monetario Internacional, que asciende a 327 millones de dólares y que genere un tira y afloja desde hace meses entre ambos Órganos, Montaño aseguró que el Ejecutivo no presentó todos los documentos necesarios para su aprobación; además, observa que la condición que impone la entidad financiera es que se flexibilice el tipo de cambio.

“En otras palabras nos están diciendo que se devalúe nuestro peso boliviano. Pero además de eso, hay otro delito: que esos recursos ya ingresaron a Bolivia sin contar con una ley, un decreto supremo y menos con un contrato y si hubiera los mismos, no nos han hecho conocer en qué condiciones ingresó”, manifestó Montaño.

Para el vocero de Juntos, José Luis Bedregal, la presidenta Añez dejó de lado la campaña para dedicarse de lleno a la gestión de Gobierno, y atender principalmente la emergencia por la Covid-19 y la crisis económica, y que las críticas en su contra, que dicen que son actos electorales, “son simplistas”.

“No se puede hablar que son acciones electorales cuando se viene asumiendo por necesidad de la economía y salud. Queda claro que estamos en un escenario electoral y los que han empujado a ese escenario ahora critican. No olvidemos que el MAS y Comunidad Ciudadana son los que han pedido entrar a este escenario y ahora resulta que no quieren que se haga nada. Qué hacemos. Es que es una doble moral”, protestó.

Bedregal sostuvo que Copa no es presidenta de la Asamblea Legislativa, porque no es Vicepresidenta del Estado. Agregó que no tiene atribuciones para promulgar leyes y sólo lo hace en el afán de “reposicionar” al MAS y a Evo Morales.

“Primero, lo que corresponde es que el MAS deje de estar en contra del pueblo, se sensibilice y desbloquee los recursos que son de todos los bolivianos. Segundo, debe garantizar en esta etapa electoral que las organizaciones políticas no generen mayores niveles de contagio en la población”, dijo Bedregal.

Análisis

El analista y abogado Paúl Coca explicó que esta pugna de poderes tenderá a profundizarse en las siguientes semanas, porque ya está empezando la campaña electoral. Y en esa línea, considera que el MAS puede aún lanzar leyes para “blindarse” en la próxima gestión.

“El MAS, dependiendo los resultados de las encuestas, si ve que no le va a ir bien en los resultados (de las elecciones), va hacer todo un paquetazo de leyes para proteger los 14 años del MAS en el poder”, dijo Coca. En relación a la tarea de Copa de promulgar leyes, señaló que está usurpando funciones, responsabilidad que en un futuro próximo puede someterla a procesos penales.

Para el investigador y politólogo Ludwing Valverde, tanto el MAS como la alianza Juntos han tomado dos órganos del Estado para enfrascarse en una pelea política, dejando de lado incluso la Constitución Política del Estado, que instruye a los cuatro órganos bolivianos un trabajo coordinado en función de los intereses del país.

“Lo que vemos es un encono muy tradicional y en este momento tenemos una situación de suma cero, de ganar o perder, y no se está trabajando en una visión y diseño de país”, dijo Valverde, quien agregó que en esta crisis política ni siquiera el Órgano Judicial a través del Tribunal Constitucional tiene legitimidad para emitir fallos y resolver el conflicto.