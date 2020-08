Lionel Messi lanzó un ultimátum: las tres condiciones para que continúe en Barcelona

La relación entre Lionel Messi y los mandatarios no es la mejor desde hace un tiempo y el ’10′ quiere cambios importantes, tanto en la parte alta de la cúpula dirigencial como en los encargados de tomar las medidas en el plano deportivo (Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau). Considera que no hay un proyecto acorde a la envergadura del Barcelona y que la política de refuerzos implementada en los últimos mercados de pases no fue la adecuada.