MAS y Creemos tildan al Gobierno de «incapaz e inútil» por la clausura del año escolar

Nacional

domingo, 2 de agosto de 2020 · 15:31

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital/ La Paz

Los principales líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la alianza Creemos expresaron su rechazo a la determinación del Gobierno de clausurar el año escolar y calificaron a las autoridades del ejecutivo de “incapaces e inútiles”, al optar por esta medida debido al problema de la implementación de la educación virtual y las movilizaciones del Magisterio.

“Solamente en las dictaduras se clausuraba el año escolar; ahora, el gobierno de facto lo hace por su incapacidad y para impedir movilización del magisterio. Históricamente, se sabe que sin educación se allana el camino de la dominación y la entrega de nuestros recursos naturales”, escribió en Twitter, Evo Morales, líder del MAS.

Del mismo modo el candidato a la vicepresidencia del MAS, David Choquehuanca, señaló que la clausura del año escolar va contra la función del Estado de garantizar el derecho a la Educación. “Con la clausura del año escolar están robando el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, es un atentado a la función suprema del Estado que es garantizar el derecho a la educación”, expresó.

En la misma línea, el candidato a la presidencia de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, señaló que “la presidenta Jeanine Añez y sus ministros se graduaron de inútiles” al clausurar la gestión educativa y exigió la destitución de las autoridades implicadas en esa decisión.

“Levantaron las manos y se rindieron en su deber de trabajar, gestionar y dar soluciones a la educación de nuestros niños y jóvenes. Les dieron el gusto a los gremios radicales del MAS y optaron por la salida fácil. Clausuraron el año para tener un «problema» menos y dedicarse a su campaña electoral ( ) Exigimos destitución de ministros y viceministros implicados en esta grave decisión”, manifestó Camacho.

En sintonía con Camacho, la exsenadora y candidata de Creemos, Centa Rek, atribuyó como política determinación del Gobierno sobre la clausura escolar. “El Gobierno interino adopta por ceder al evismo, va por su salvación antes que salvar al país. Definidamente están destruyendo todo por su candidatura”, indicó.

Este domingo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que se dispuso la clausura del año escolar 2020, para el subsistema de educación regular de los niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privadas y de convenio, debido a la falta de condiciones para que los estudiantes puedan pasar clases por vía virtual, principalmente en el área rural.

El Gobierno determinó que los estudiantes pasan al otro grado de forma inmediata y no habrá reprobación de curso. Sobre el pago a los maestros, dijo que, en el sistema fiscal los educadores cobrarán con regularidad, pese a la clausura del año escolar. En el caso del sistema particular no mencionó nada al respecto.