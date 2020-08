Mesa pide a Evo ordenar que «levanten el bloqueo» si realmente le interesa la vida

Nacional

martes, 11 de agosto de 2020 · 23:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa retó la noche de este martes a Evo Morales, que renunció por fraude electoral y huyó del país en noviembre, ordenar a sus bases a que “levanten el bloqueo” y si realmente “le interesa la vida”.

“Quiero escuchar a Evo Morales decir levanten el bloqueo, esto me parece clave porque eso define una posición que hasta ahora ha sido ambigua, hasta ahora ha sido decir una u otra cosa complementaria pero no el eje de la decisión”, afirmó Mesa en una entrevista con Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones, de la cadena estadounidense CNN.

El bloqueo de carreteras, en su noveno día, no solo causó el fallecimiento de al menos 33 personas, por falta de oxígeno en los hospitales, sino también que choferes y ayudantes que pasan hambre y sed junto a sus motorizados, además del ganado que transportan que día que pasa se mueren.

Mesa sintonizó con Rincón sobre su pedido de exigir a Morales que sus bases levanten el bloqueo de carreteras. “Por eso hacia el llamado, si realmente (Evo Morales) es un patriota, si realmente no está detrás de estos grupos armados y los bloqueos, que mande un tuit clarito: ‘a mis seguidores les pido que a partir de este momento terminen con los bloqueos’ y lo mismo a (Luis) Arce si realmente es un patriota y si realmente no está detrás de esto y Evo Morales no tiene nada que ver, les apuesto que con esto se calma, esto es la solución, así de fácil”, afirmó el periodista mexicano.

Del Rincón dijo que pretende equivocarse de que Morales no pedirá a sus bases a que levanten el bloqueo de carreteras. “Pero no creo que lo vayan a hacer ahora (Morales y Arce), ojalá me equivoque y aquí mismo me lo reconozco porque lo que más ganas tengo hoy es equivocarme con tal de que se arregle la situación en Bolivia”, añadió.

Mesa aseguró que el mensaje que Morales envíe a sus bases sería importante para la pacificación del país. “El expresidente sabe que tiene la decisión y tiene que utilizarla si realmente es patriota”, añadió.

El también expresidente de Bolivia (2003-2005) expresó sus dudas porque Evo Morales envíe el mensaje a los bloqueadores. “Aquí ese es el punto, (a Morales) le interesa la vida, le interesa el conjunto de Bolivia, fue el presidente de todos los bolivianos; yo tengo mis dudas”, añadió.