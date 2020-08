Miami se prepara para recibir a los turistas: qué actividades están abiertas

Con la noticia de la reanudación de vuelos, Infobae propone una guía completa con las mejores ideas para conocer la Florida más allá de sus playas.

Con la llegada de septiembre muchos se preguntan cuál va a ser el futuro cercano de los viajes de turismo internacional. En un primer momento el Ministerio de Turismo y Deportes junto con el de Salud establecieron el 1 de septiembre como la fecha para la reapertura de los vuelos internacionales y de cabotaje.

Uno de los destinos que está cerca de reactivarse para los argentinos es la ruta Miami-Buenos Aires. Hasta ahora ha venido operando bajo condiciones de excepcionalidad básicamente con los servicios prestados por la compañía Eastern. La operación de esta empresa comenzó para residentes y ciudadanos de los EEUU que querían regresar desde Argentina, pero ahora está operando para poseedores de visas B1B2 (turistas). Los boletos sin embargo son caros: U$S 1200 por tramo.

Los pasajeros argentinos no tienen restricciones de ingreso a los EEUU como sí sucede con China, algunos países europeos y Brasil, por ejemplo.

Aerolíneas Argentinas entró en una fase de vuelos modulares o especiales a razón de cuatro por mes entre Buenos Aires y Miami, pero siempre con la aspiración de llevar el vuelo completo, con lo que si el avión no se llena el vuelo está sujeto a cancelaciones para que el pasaje se una al del vuelo siguiente. Los boletos se venden online a alrededor de $115000 final con impuestos incluidos para los dos tramos. El tramo de ida solo cuesta unos U$S 600.

American Airlines anunció la reanudación de su operación a Miami con vuelos cargados al sistema a partir del sábado 22 de agosto. En principio, los vuelos ya confirmados son el 908, saliendo los días 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de septiembre y el 1/10, a las 22:30 desde Ezeiza, y el 907, saliendo de Miami los días 7, 9, 11,16,18, 23, 25, y 30 de septiembre, llegando a Ezeiza a las 6:50 de la mañana. Los días 12, 19 y 26 llegará una hora más tarde. No se trata aún exactamente de los mismos vuelos que había antes de la pandemia (tres por día) pero al menos se trazó un cronograma de regularidad.

Los vuelos en principio son normales, es decir no va a haber una disposición de pasajeros especial dentro del avión. Tampoco se va a pedir ningún certificado de Covid-19 negativo para abordar, aunque se va a tomar la temperatura digitalmente en el aeropuerto. Las operaciones de check-in serán mayormente electrónicas, salvo, claro está, la entrega de las maletas.

Se va a requerir más tiempo de anticipación en la llegada al aeropuerto para cumplir a tiempo con los trámites de migraciones, teniendo en cuenta las exigencias de distanciamiento social.

Dentro de los aviones, American garantiza un vuelo seguro y completamente libre de circulación viral gracias a los modernos sistemas de ventilación del avión, a los protocolos de higiene a que son sometidas las cabinas y al uso de tapabocas.

En el aeropuerto de Miami se exigen el cumplimiento de la distancia social y el uso obligatorio de tapaboca. Es muy importante tener el boleto de regreso por si el oficial de migraciones lo requiere. El sistema Global Entry está funcionando normalmente.

En Miami en general el uso público del barbijo es obligatorio y uno puede ser multado si es sorprendido por la calle si él.

En materia de restaurantes, están abiertos para comer afuera y para el delivery o el take away. Los bares están cerrados salvo que tengan licencia para vender comida. Si cuentan con ese permiso pueden ofrecer tragos con atención en la vereda o afuera.

Miami tiene un “curfew” o toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, así que esa disposición deber ser cumplida. Los night clubs, strip clubs y bowlings están cerrados.

En materia de playas por supuesto se sugiere seguir las reglas del distanciamiento, pero están completamente abiertas.

Los teatros en Miami-Dade siguen cerrados, pero hay dos complejos AMC en Broward (desde Hallandale Beach hacia el norte hasta Boca Ratón) que están abiertos. Uno está en Ft Lauderdale y el otro en Pembroke Pines.

Los parques públicos en Miami-Dade están abiertos, tanto como las marinas y los campos de golf. El Biscayne National Park está abierto y desarrolla una nueva experiencia de snorkel en el arrecife siempre respetando el distanciamiento social. Esa excursión necesita reserva anticipada. El otro parque nacional (Everglades -Miami es la única ciudad en los EEUU rodeada de dos parques nacionales-) también está abierto.

Los casinos Hialeah Park, Casino Miami, Magic City and Calder in Miami Gardens, están cerrados. Exceptuando, el Miccosukee Resort y el Gaming Seminole Hard Rock Hotel & Casino que están abiertos.

En cuanto a los museos, están básicamente cerrados con las siguientes excepciones: Frost Museum of Science in Miami, Rubell Museum in Miami, Museum of Graffiti in Wynwood, Coral Gables Museum in Coral Gables, World Erotic Art Museum Miami Beach, Art Deco Museum Miami Beach, Museum of Illusions Miami Beach.

Los shopping malls están abiertos con opciones para retirar compras on-line en el cordón. En cuanto a las atracciones, muchas variaron sus reglas y sus horarios. Aquí una guía de los que está abierto y cerrado:

-Vizcaya Museum & Gardens: los jardines abiertos y algunas áreas seleccionadas del interior también.

-Fairchild Tropical Botanic Garden: abierto con boletos a mitad de precio durante Agosto.

-Artechouse: abierto.

-Deering Estate: las áreas exteriores están abiertas.

-Tidal Cove Waterpark: abierto.

-Kendall Ice Arena: abierto.

-Sky Zone trampoline park in Doral: abierto.

-Zoo Miami: cerrado.

-Miami Seaquarium: cerrado.

-Jungle Island: cerrado.

-Coral Castle: cerrado.

-Super Wheels Skating Center: cerrado.

-Monkey Jungle: cerrado.

-Dezerland Park: cerrado.

-Venetian Pool: cerrado.

Los hoteles están abiertos con estrictas reglas de higiene y salubridad en las habitaciones y en las áreas comunes con distanciamiento. Las piscinas de las propiedades también están abiertas.

Las agencias rentadoras de autos funcionan normalmente y todas han establecido estrictas medidas de higiene para los automóviles una vez estos son retornados.