Muere el obispo Pere Casaldáliga, reconocido defensor de los indígenas

El obispo español Pedro «Pere» Casaldáliga, uno de los impulsores de la Teología de la Liberación y de los derechos de los indígenas, falleció este sábado (08.08.2020) en Batatais (Brasil) a los 92 años, informó la congregación de los Claretianos de Batatais.

El catalán Casaldáliga, que vivía en Brasil desde 1968, estaba ingresado en Batatais, en el interior del estado de Sao Paulo, aquejado de una neumonía con derrame pulmonar. Su estado de salud era delicada desde hace años, pues también padecía parkison.

Casaldáliga, reconocido en Brasil por su intensa labor social y defensa de los más vulnerables, se le conoce como el «obispo del pueblo» por su defensa de las etnias indígenas de la Amazonía y la lucha contra la violencia en el campo.

En un comunicado, los claretianos, a los que pertenecía Casaldáliga, anunciaron que habrá tres velatorios en su honor: uno en Batatais, este sábado, y los otros dos en la región de Mato Grosso, en las que más desempeñó sus labores pastorales: en las localidades de Ribeirao Cascalheira, el 10, y Sao Félix de Araguaia, donde será enterrado.

⚫ COMUNICADO: Com profunda tristeza, lamentamos comunicar que Pedro #Casaldáliga faleceu hoje aos 92 anos. Com muita dor, mas confiantes como el sempre estava da sua chegada à Casa do Pai, em breve informaremos de todos os atos de despedida.

— Casaldàliga-Causas (@Casaldaliga_) August 8, 2020