Murillo dice que está seguro que Juntos ganará las elecciones

Página Siete

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró este jueves que su frente político, la alianza Juntos, ganará las elecciones generales, porque los bolivianos no quieren vivir rodeados de narcotraficantes ni terroristas, indicó.

“Estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones, porque Bolivia no quiere vivir rodeada de narcotraficantes ni terroristas. Estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones, porque Bolivia no quiere gente que le bloquee las carreteras para que no pase oxígeno y se muera la gente”, dijo el Ministro.

Murillo agregó que “Bolivia no quiere que terroristas desde Argentina sigan instruyendo a cercar pueblos, ahora no solo bloquean el ingreso de comida, sino bloquean oxígeno para los más pobres”, manifestó la autoridad.

Numerosos sectores del denominado Pacto de Unidad, cumplen el cuarto días de bloqueos en rechazo a la nueva fecha para la realización de las elecciones generales, que ya fue prorrogada en tres oportunidades.

Producto de las acciones de presión, el Gobierno denunció que varios camiones con tanques de oxígeno no pueden llegar a las ciudades, aunque el desabastecimiento es de hace varias semanas.