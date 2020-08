Nuestro candidato a vicepresidente hermano @LaramaDavid nos motiva a reflexionar…

...El expresidente Evo Morales dijo esta mañana que no está de acuerdo con el uso de "compañeras" en temas políticos, haciendo referencia al polémico...

...relación, destapada por OKDIARIO, que el ex presidente de Bolivia Evo Morales mantuvo con una adolescente menor de edad. La exclusiva de OKDIARIO..., basada en informes policiales, ha provocado que el Ministerio de Justicia de Bolivia presente una denuncia contra Evo Morales Ayma por los delitos de...

...El expresidente Evo Morales dijo esta mañana que no está de acuerdo con el uso de "compañeras" en temas políticos, haciendo referencia al polémico...

...político de autoridades locales a la candidatura de Evo Morales en Argentina, violaron la soberanía de las Elecciones Generales 2019, asegura un Informe de... campaña se evidenció que "se sirvieron incluso de recursos públicos (…) el ex cónsul hizo uso de su investidura para promover la candidatura de Evo Morales . Lo...

www.paginasiete.bo | 9 hours ago

...Pablo Peralta M. / La Paz El exmandatario Evo Morales no es candidato a la presidencia, pero sí jefe de campaña del MAS, y expertos... Evo Morales”, explicó. No ocurre lo mismo, dijo, en el ámbito popular, donde los grupos políticos o el Ejecutivo no tienen “intermediarios” para...

Compartido: 1.7K