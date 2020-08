Núñez denuncia que TCP tiene «acuerdo» con el MAS tras rechazo de leyes

LA PAZ |

Fuente: lostiempos.com

Luego de que se rechazara la consulta de legalidad de dos leyes promulgadas, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció hoy que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tienen un «acuerdo» con los legisladores del MAS.

«El TCP evidencia su acuerdo con el MAS en la Asamblea, con esos parlamentarios que apoyaron el cerco a las ciudades, el bloqueo de caminos que dejó más de 50 muertes y millones de pérdidas para productores campesinos, empresarios y la economía», afirmó Núñez, a través de su cuenta de Twitter.

La reacción se da luego de que el TCP rechazó, ayer las consultas sobre la constitucionalidad de las leyes de reducción excepcional de alquileres y de donación de plasma por Covid-19, presentadas por la presidenta Jeanine Áñez.

Según dicha institución, la mandataria solo tiene legitimidad activa para realizar la consulta cuando la ley en cuestión es iniciativa del Órgano Ejecutivo, sin embargo, las normas sobre alquileres y donación plasma se tramitaron desde el Legislativo.

Ante esto, el Ministro lamentó el rol del TCP y afirmó que el rechazo a las consultas de las normas enviadas por el Ejecutivo confirma que los magistrados fueron elegidos políticamente y ahora con su falta de legitimidad y probidad pagan la factura a sus cómplices en el MAS.

El jueves, la presidenta de la Cámara de senadores, Eva Copa (MAS), promulgó ambas leyes, luego de que le dio un plazo a la mandataria para efectuar esa medida.

No obstante, la jefa de Estado no promulgó dichas normas debido a que objetó que la ley de los alquileres no puede ser retroactiva y reducir en 50% el pago de los alquileres, pues lesiona los derechos fundamentales económicos.

En tanto, la autoridad observó aspectos de ambigüedad de la ley de donación de plasma y que la misma dispone medidas temporales, cuando deberían aplicarse de forma permanente.

Los autos constitucionales de rechazo tienen fecha de 23 de julio y 5 de agosto, respectivamente, sin embargo, recién fueron conocidos este viernes.

Con estas acciones, Núñez indicó que el MAS retoma el cerco legal e institucional y solo apuesta por el desastre debido a que su afán de odio y venganza están por encima del bienestar de los bolivianos.

En esa línea, la autoridad mencionó que ese partido solo busca satisfacer el capricho del expresidente Evo Morales. «Los llamo a la reflexión. Los bolivianos estamos cansados de la forma de hacer política que tiene el MAS. El rol del TCP es velar por el cumplimiento de la Constitución. El país quiere paz, salud, oportunidades, progreso y desarrollo», aseguró Núñez.