ONU: migrantes de Guatemala sufren violación a DD.HH. en México

La entidad descubrió que los migrantes empleados por fincas mexicanas no reciben “los tres tiempos de comida, las camas no son adecuadas y muchas horas extras no son pagadas”.

Empresarios mexicanos y dueños de fincas violan los derechos humanos de adolescentes y jóvenes de Guatemala que emigran a ese país ante la ausencia de trabajo en su nación, según un informe divulgado este jueves (13.08.2020) por dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).