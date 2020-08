Ortiz: «Bono Hambre está condicionado a la aprobación de créditos de la CAF y el FMI»

Economía

miércoles, 26 de agosto de 2020 · 13:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Economía, Óscar Ortiz, señaló que la promulgación de la ley que crea el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS) está sujeta al desembolso de dos créditos que siguen estancados en la Asamblea Legislativa.

Ortiz detalló que los financiamientos para el pago del nuevo bono deben provenir de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), de $us 350 millones; del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones; y de la Cooperación Francesa, de más de 100 millones de euros.

“Contempla el financiamiento de créditos que aún no han sido aprobados por la Asamblea, por lo tanto, no se puede aplicar ya que no tiene los recursos necesarios para pagar este bono ( ). La presidenta propone que se utilicen otros créditos que están en manos de la Asamblea, estos son los de la CAF, por $us 350 millones, el del FMI por más de $us 320 millones, y de la Cooperación Francesa por más de 100 millones de euros”, dijo Ortiz.

La autoridad precisó que los créditos mencionados en el proyecto de ley, provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no están destinados a otorgar el beneficio económico a la población.

“Identifica dos créditos que ya tienen objetos diferentes y hemos recibido documentaciones del BM y del BID diciendo que no podrían utilizarse para un fin distinto (como el pago del Bono Contra el Hambre)”, recalcó el jefe de la cartera de Economía.

Del mismo modo, señaló que los créditos del BID y del BM aún no han sido revisados por ambas cámaras en el parlamento; por lo cual, no han sido desembolsados aún.

“El crédito del BM y del BID no están vigentes, y si no son aprobados por ambas cámaras no se puede aplicar ( ). La Asamblea ha aprobado una ley de imposible cumplimiento”, concluyó.