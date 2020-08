Paceños hacen filas por alimentos, gas y combustible por temor a los bloqueos

paginasiete.bo

A la sombra de los conflictos de octubre y noviembre de 2019, los paceños se volcaron a los mercados, calles y estaciones de servicios para abastecerse de alimentos, gas y combustible, por el temor de que los bloqueos registrados en el todo el país generen desabastecimiento.

“He venido a comprar carne de res y pollo, los precios están un poco altos, pero prefiero comprar ahora y no esperar a que ya no haya o que los precios se disparen como el año pasado”, relató María Eugenia, una ama de casa, desde el mercado Rodríguez.

En un recorrido por supermercados y dos centros de abasto, Página Siete pudo constatar que éstos aún se encuentran bien abastecidos, sin embargo, la mañana de ayer se presentaban filas considerables, sobre todo para adquirir carnes.

Asimismo, de acuerdo a reportes televisivos, en otros mercados la situación era similar.

“Tenemos producto hasta el fin de semana, si los bloqueos empeoran se nos va a acabar la carne y el pollo”, señaló la encargada de una carnicería en uno de los reportes.

A principios de esta semana, el kilo de pollo, dependiendo de la marca, podía encontrarse entre 12 y 13 bolivianos, mientras que ayer algunas vendedoras lo comercializaban hasta en 16 bolivianos. Respecto a la carne, la variación de precio de los distintos cortes oscilaba entre los dos y los cinco bolivianos por sobre el precio habitual.

Arroz, fideos, papa y algunas verduras como la cebolla y el tomate también eran buscados por los ciudadanos, aunque en estos casos, la variación de precios no era tan significativa.

“Esta mañana vi en las noticias que van a bloquear Río Abajo y me preocupa que ya no podamos conseguir verdura fresca, así que me estoy aprovisionando”, relató un comprador.

En las filas, el sentimiento común es temor, miedo de que la situación actual derive en nuevos enfrentamientos y se repita el desabastecimiento vivido en octubre y noviembre.

“Tenemos miedo, miedo que además de la pandemia tengamos que enfrentarnos al hambre, por eso es que ahora estamos haciendo filas”, admitió otra ciudadana.

Filas de garrafas

Por segunda semana consecutiva, las filas de personas intentando conseguir gas se mantuvieron en la ciudad, a pesar de los anuncios de las autoridades sobre el restablecimiento del suministro en pasados días.

“Sólo vinieron dos camiones a las siete de la mañana y se fueron vacíos, hasta ahora, no podemos conseguir gas”, explicó a Página Siete Martín Carrasco, un vecino de la avenida Jaimes Freire, en una de las filas de garrafas que se presentan cada día en la ciudad.

En otros puntos de la ciudad el panorama era el mismo, gente sentada bajo el sol, frente a sus garrafas, esperando a que pasen los camiones.

Otras filas, más pequeñas se presentaban en las puertas de algunas tiendas.

“He estado buscando gas desde el 29 de julio, hemos estado cocinando con una hornilla eléctrica que nos prestó un familiar, pero ya nos toca devolverla, me preocupa que con los bloqueos la cosa empeore aún más”, comentaba un ciudadano.

Por su parte, la ANH minimizó la escasez de GLP, señalando que, mediante un operativo realizado la madrugada de ayer, se logró abastecer a la ciudad y eliminar las “cortas colas” que se presentaban en la ciudad.

“Atendiendo la demanda de la población paceña por gas licuado de petróleo (GLP), la ANH ha llevado a cabo un operativo que ha permitido el arribo de 70 camiones distribuidores de GLP a diferentes barrios de la ciudad de La Paz. La carga de cilindros ha logrado satisfacer las cortas filas de la población que esperaba por los hidrocarburos”.

A pesar de este operativo, según los testimonios de las personas en algunas de las filas, solo se pudo abastecer a una pequeño porcentaje de las personas esperando comprar GLP.

En los surtidores, la escena era similar, filas de autos que trataban de llenar los tanques ante la amenaza de la escasez.

Tanto la ANH como la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) de La Paz emitieron comunicados en los cuales anticiparon el desabastecimiento de combustible en la ciudad, debido a los bloqueos en la zona de Senkata de El Alto.

“Ayer (martes) varias cisternas de las estaciones de servicio se han visto perjudicadas y no han podido llegar a las estaciones de servicio para descargar el combustible, muchas han sido apedreadas, han sufrido daños de gran consideración. Por precautelar la vida y la seguridad de los choferes y ante la imposibilidad de los bloqueos en el punto de Senkata, nos vemos impedidos de retirar el combustible de la planta”, señaló la gerente general de Asosur La Paz, Carla Zuleta Justiniano.

La representante de Asosur informó que este martes sólo un 20% de las cisternas logró llegar a las estaciones de servicio con el combustible y agregó que en las próximas horas el problema del desabastecimiento se verá reflejado en las filas en los surtidores.