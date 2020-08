Partidos y candidatos calientan motor con miras a las elecciones subnacionales

Carmela Delgado

No hay fecha para las elecciones subnacionales, pero eso no impide que ya surjan nombres de quienes aspiran a convertirse en alcalde o gobernador de Santa Cruz. No es para menos, es el departamento con más habitantes y mayor extensión territorial, y el de la capital es el municipio con mayor presupuesto.

Las precandidaturas se van lanzando y las agrupaciones políticas calientan motores para buscar alianzas.

Si bien no han confirmado su postulación, hay pesos pesados que manifestaron su interés de gobernar la ciudad: el actual gobernador, Rubén Costas; el ex presidente cívico Branko Marinkovic; el abogado Carlos Hugo Molina. Ellos tendrán a contendores que ya tuvieron presencia en la boleta electoral: Johnny Fernández, Rosario Schamisseddine, Roberto Fernández. En el frente Santa Cruz para Todos no confirman ni descartan, pero sus contendores creen que Angélica Sosa será otro nombre en la carrera.

Hay nombres ya definidos para buscar la Gobernación, como el de Germaín Caballero (Unidos) y el de Luis Felipe Dorado (SOL).

Para la comuna cruceña capitalina confirma Johnny Fernández, por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). De la misma manera los de Fuerza y Esperanza (FE) señalan que su candidato será el exdirigente del magisterio Saúl Ascárraga; y Unidos decidió que su candidata sea Rosario Schamisseddine.

En lo que se mueven

Las diferentes organizaciones políticas mantienen una agenda ajustada en la composición de su estructura política y para barajar las candidaturas.

Unidos, que fue una de las primeras en presentar a su aspirante a gobernador, el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, trabaja contra el tiempo.

Caballero indicó que vienen preparando un proyecto político para Santa Cruz, y que hace un año consolidaron su agrupación con personería jurídica a escala departamental. Ahora tienen presencia en 10 de los 15 distritos del municipio cruceño y en 13 de las 15 provincias en el departamento. “El proyecto ya tiene forma, tiene cuerpo en términos de proyección política”, dijo Germaín.

El alcalde josesano dijo que están preparados para pugnar electoralmente, más ahora que se definió la fecha de las elecciones nacionales y de ella depende el plazo para las subnacionales. “De acuerdo a las decisiones que ha tomado el comité político departamental y el municipal de Unidos, se han aprobado dos candidaturas: Germaín Caballero a la Gobernación y Rosario Schamisseddine a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra”, puntualizó.

De todas maneras, dijo que conforme avance el tiempo político están abiertos a evaluaciones para encontrar posibles alianzas,.

SOL, que presentó al diputado Luis Felipe Dorado como el candidato para la Gobernación cruceña, tendrá candidatos en los 56 municipios, tanto de alcalde como concejales.

Dorado dijo que están trabajando en la estructura departamental, por lo que están posesionando a la dirigencia en la capital cruceña, donde ya tienen cuatro nombres, pero aguardan resultados de encuestas para ver lo que realmente quiere la gente.

Por su lado, el concejal ucesista Johnny Fernández anunció que pugnará por la Alcaldía cruceña y que ya están armando estructuras, cerrando alianzas y elaborando sus propuestas. También pugnarán por la Gobernación y para eso están viendo perfiles de precandidatos que tengan el apoyo ciudadano.

Fernández confirmó que ya están consolidando acuerdos políticos con agrupaciones regionales, porque participarán en los más de 300 municipios del país.

Su hermano Roberto Fernández, de la agrupación ASIP (Alianza Solidaria Popular), dijo que están en proceso de selección de líderes como precandidatos.

Personalmente señala que tiene aspiraciones, pero prefiere esperar lo que reflejen las encuestas, porque esta vez no quiere participar si es que no tiene certeza de que cuenta con el respaldo suficiente. “Estamos abriendo las puertas a todos los que quieran participar con nosotros”, indicó.

El exalcalde afirmó que se siente mucho más preparado y con la experiencia, pero prefiere no adelantarse todavía.

Roberto dijo que en este tiempo previo aparecen muchos precandidatos, algunos son serios, pero otros son solo para llamar la atención para luego buscar un espacio y otros solo por ensayar.

Tampoco se descarta la candidatura de Branko Marinkovic, que luego de asumir como ministro de Planificación del Desarrollo, no descartó su postulación.

“No descarto nada, me dicen que soy caduco en el trabajo y siempre dije que quiero ver mi ciudad bonita, mejorar el tráfico”.

Víctor Hugo Velasco, de PDC, indicó que Marinkovic ha decidido pugnar por la Alcaldía y ellos apoyarán esa candidatura, porque siempre han estado a su lado en las buenas y en las malas. “Ha manifestado que está apoyando a la presidenta de manera personal y que lo hará hasta la culminación de esta gestión transitoria, porque no está participando con ningún candidato”.

El PDC (Partido Demócrata Cristiano) lo lanzó a la Gobernación, pero él no aceptó en ese momento, aunque Velasco dice que mantiene firme su invitación.

“Estamos en una etapa muy dinámica, buscando nuestros candidatos a las alcaldías”, apuntó.

Fuerza y Esperanza tiene el trabajo encaminado. René Mamani, secretario ejecutivo de esta organización, apuntó que en un congreso proclamaron la candidatura a la Alcaldía de Saúl Ascárraga. “En las provincias también ya tenemos 15 candidatos a alcaldes, la idea es abarcar los 56 municipios”.

Reconoció que en algún momento consideraron como precandidato al expresidente cívico Herland Vaca Díez para la Gobernación, pero no prosperó y ahora tienen algunos perfiles que están estudiando.

El Partido Demócrata Social (Demócratas) tiene en puerta una reunión del Consejo Político Departamental de manera virtual, donde definirán el trabajo con miras a las elecciones nacionales y las subnacionales, informó Vladimir Peña.

En la reunión se afinará plazos y todo lo que tiene que ver con programas de gobierno, ajustes a la estructura organizacional y elección de candidatos.

Sobre la candidatura de Rubén Costas, recordó que el gobernador mantuvo la posición de que sería su último periodo en la Gobernación cruceña, como lo establece el estatuto autonómico, y como un principio democrático de alternancia, por lo que Demócratas tendrá el desafío de llevar al frente a un nuevo candidato o candidata.

Lo que no está definido es si va a pugnar en otra candidatura, como se lo ha mencionado en algunas oportunidades de que podría disputar la Alcaldía cruceña.

Sobre ese punto, Peña señala que Rubén sigue siendo el líder del instrumento político de los Demócratas, y que asumirá un papel fundamental, pero que por el momento está abocado a la pandemia. “Antes de que se presente el coronavirus todavía no había decidido su futuro político, y hoy tiene la responsabilidad de gestionar esta crisis sanitaria que se ha vuelto tan dura, el tema todavía no ha sido analizado”.

Adelantó que en los próximos meses analizarán esa situación, pero que definitivamente será una decisión personal de Rubén Costas, aunque cualquier decisión que tomé será respaldada por el instrumento político. “El tema de la candidatura pasa por una decisión personal de Rubén, y va a tener toda la confianza, el respaldo y el cariño de todo nuestro instrumento político”.

Demócratas presentará candidatos en todos los municipios cruceños, incluyendo el de la capital.

Carlos Hugo Molina, que hace un tiempo se lo mencionó como posible candidato a la Alcaldía, dijo que en este momento su preocupación mayor va por apoyar todas las acciones que se están realizando con el tema de la salud y la importancia de las ciudades intermedias y las iniciativas desde la sociedad civil. “Mi preocupación en este momento no es de naturaleza electoral. No deseo generar ninguna turbulencia innecesaria”, dijo.

Juan Carlos Becerra, de APB (Autonomía Para Bolivia), dijo que una asamblea denominará un comité político que decidirá las alianzas con miras a las departamentales. Mario Aguilera, jefe nacional de la campaña de la alianza Creemos, señaló que este frente político tiene como misión lograr la renovación política del país. “Creemos que los jóvenes y los ciudadanos merecen otro tipo de liderazgos y representación, la vieja política ha caído en un enorme déficit moral y para sobrevivir ha entrado en pactos y acuerdos con el masismo y con el dictador prófugo Evo Morales”.

Aguilera indicó que Creemos participará en todos los momentos políticos y electorales que vengan a futuro y que por el momento sus acciones están abocadas a las elecciones nacionales, para llevar a Luis Fernando Camacho a la Presidencia.

El jefe departamental del MAS, Juan Guzmán, dijo que en su partido están concentrados en las elecciones generales, abocados a ajustar las estrategias y propuestas, por lo que más adelante recién verán temas de las subnacionales.

Un nuevo escenario

Los partidos saben que ahora enfrentarán un proceso distinto por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Pero también anticipan que en la disputa por el sillón de la Gobernación, esta vez no estará el gobernador Rubén Costas, y en el municipio consideran que no entrará el alcalde Percy Fernández, por su delicado estado de salud que lo ha alejado temporalmente del cargo.

Costas, desde que juró en el cargo, el 28 de enero de 2006, se ha mantenido por tres gestiones consecutivas.

Asimismo, Percy ha continuado en el cargo durante tres gestiones continuas, desde 2005, estando al frente del municipio en los últimos 15 años. Aunque antes también ocupó el cargo en otras tres gestiones, en la década de los años 90.

Raúl Saavedra, concejal de Santa Cruz Para Todos (SPT), agrupación ciudadana liderada por el alcalde Percy Fernández; y la alcaldesa interina, Angélica Sosa, indicaron que aún no han definido nada en el tema electoral, porque ahora toda su atención está centrada en atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo tanto ni siquiera han tocado el tema de alguna candidatura.

Sin embargo, los actores políticos prevén que en el terreno municipal habrá un escenario particular, porque la salud quebrantada de Percy lo mantendrá al margen, dado que lo ha obligado a alejarse del cargo con la licencia temporal desde el 2 de abril. De forma interina asumió la entonces presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

Para Dorado, Percy estará ausente y cree “que todo hace ver que la sucesora será Angélica Sosa, y el pueblo decidirá si quiere seguir en ese esquema en la Alcaldía, porque lo mismo va a pasar en la Gobernación, donde tampoco estará Rubén Costas”.

El diputado manifestó que los de siempre, refiriéndose a candidatos que van más de una elección en carrera, van a querer mantener sus esquemas en el poder, pero que también habrá renovación en algunas alianzas.

Mamani también sostiene que Percy no será parte del proceso. “La salida de Percy y la de Rubén provocan un resquebrajamiento al interior de esas organizaciones políticas, porque hay hartos líderes que se creen ganadores y no van a dar espacio a otros, pero la gente pide renovación con gente nueva, no necesariamente gente joven”, apuntó.

Johnny también considera que las condiciones de salud del alcalde le impedirán asumir una candidatura.

Entre tanto, Becerra cree que para la agrupación del alcalde será bueno tenerlo como asesor.

La convocatoria

El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha remarcado que las elecciones subnacionales están vinculadas con la fecha de posesión del gobernante que salga electo de las elecciones generales del 18 de octubre.

Una vez que esté posesionada la autoridad, 48 horas después, el TSE convocará a la elección subnacional que deberá realizarse en un lapso máximo de 120 días, a partir de la convocatoria. Cualquier postergación de las elecciones generales implica el aplazamiento de la fecha de las elecciones subnacionales, como ha sucedido con los anteriores cambios de fecha del 3 de mayo y del 6 de septiembre.