Periodista español dice que hay 80 fotos de la relación Evo-Noemí sin revelar y que a Morales ‘ya se le cayó la careta’

El periodista de OKDIARIO destaca el hecho de que el Gobierno boliviano haya denunciado a Evo Morales por pedofilia ante la Fiscalía.

El periodista español Alejandro Entrambasaguas, de OKDIARIO, anunció que hay al menos 80 fotografías de la relación entre Evo Morales y la joven Noemí «sin revelar» y que a medida que continúe obteniendo datos sobre el tema irá sacando más imágenes a la luz pública, según declaró en una entrevista en el programa argentino El Presto.

Según el periodista, existen al menos dos fotos ‘subidas de tono’ y en una de ellas se ven sólo las piernas de ambos en una habitación.

El presentador del programa lamentó que los grandes medios de comunicación de Argentina no se hayan hecho eco de este caso e hizo alusión al expresidente argentino Juan Domingo Perón, quien también había tenido una relación con una menor de solo 14 años.

Entrambasaguas explicó que desconoce cómo Noemí logró entrar al entorno de Morales, pero relató que para los padres de estas menores es un ‘honor’ que sus hijas estén con Evo Morales. «Los padres de estas niñas no lo prohibían y la respuesta que me daban era algo con lo que me queda patidifuso, que para la madre de una de estas niñas era ‘un honor que su hija con 12 años esté con Evo Morales, porque lo consideraban poco menos que un Dios. No me extrañaría que hubiera sido la propia familia que la hubiera ofrecido como si hubiera sido un mercadeo barato, porque el hecho de que su hija esté con un Dios llamado Evo Morales es poco menos que ganarse la lotería».

Entrambasaguas destacó el hecho de que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez haya denunciado a Morales ante la Fiscalía por pedofilia, estupro y trata y tráfico, y expresó su confianza en que la justicia proceda como debe ser para investigar y sancionar al o los responsables de este caso.

En un mensaje publicado en su cuenta de tuit, el periodista de OKDIARIO ponderó que medios internacionales como CNN y BBCBreaking se hayan hecho eco de la «relación pedófila» del expresidente de Bolivia y aseguró que con todo esto «ya se le ha caído la careta» a Morales.