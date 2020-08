Políticos expresan condolencias a Pumari por la muerte de su madre

Sociedad

viernes, 14 de agosto de 2020 · 20:19

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Julia Arriaga, madre del candidato a la Vicepresidencia por la alianza Creemos, Marco Pumari, muchos personajes de la política boliviana expresaron sus condolencias por la pérdida a uno de los principales protagonistas de los hechos de noviembre del año pasado.

La presidenta, Jeanine Añez publicó en su cuenta de Twitter: “Mis sentido pésames, Marco Pumari, por la irreparable pérdida de tu amada madre, Julia Arriaga Largo. Que Dios la tenga en su gloria. Todo mi apoyo en estos duros momentos”.

Mientas que su compañero de fórmula Luis Fernando Camacho expresó sus condolencias en sus redes sociales: “Querido Marco Pumari, te acompaño en tu dolor por la pérdida de tu mamá. Estoy seguro que Dios le abrió las puertas del cielo con amor y que, desde allá, ella será tu guía por siempre. Fuerza y fe mi querido amigo, mantén su recuerdo vivo en tu corazón, ese será su refugio”.

También Carlos Mesa, candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, se refirió al tema en sus redes: “Mis condolencias para Marco Pumari por el fallecimiento de su señora madre. Lo acompaño en el sentimiento”.

Además en las redes sociales también se llenó de mensajes en apoyo al exlíder cívico potosino ahora candidato a la vicepresidencia en especial muchas personas recordaron la frase que lo identificó durante los conflictos de noviembre.

“La dignidad no se come, pero mi madre me enseño una cosa: Con dignidad se vive carajo”, dijo Pumari luego de la elección de octubre del año pasado que fueron invalidadas por fraude.