Por un país en el que los políticos piensen en la gestión y no en la campaña.

Acabemos con le reelección para que los gobernantes tomen decisiones pensando en la gente y no en los votos.

#CreoEnMiGente #CreoEnVos #TuVozAlPoder https://t.co/lZOele8HD3

Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

