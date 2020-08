Presidenta Áñez: «En noviembre frenamos a los violentos del MAS y lo haremos las veces que sean necesarias»

La jefa de Estado reitera que su Gobierno logró la pacificación del país por segunda vez. Insta a esperar las elecciones generales que tendrán lugar el 18 de octubre.

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Lanzó un discurso político. La presidenta Jeanine Áñez fustigó este martes al MAS y al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, resaltando su gestión y pidiendo a la población “reflexionar” antes de las elecciones generales del 18 de octubre.

La mandataria acusó al “instrumento político” de buscar una “guerra civil” en el país, mientras reprochó que el historiador y candidato a la presidencia (Carlos Mesa) permaneciera “escondido” durante los conflictos que vivió el país.

“Ellos siempre son violentos, intentan guerra civil, intentan confrontación y división entre bolivianos, porque no les importa el bienestar de la familia, les importa solo estar en el poder y eso es mezquino”, afirmó la máxima autoridad nacional, en Tarija.

Resaltó que su Gobierno pacificó por segunda vez el país y recalcó que no se dará lugar a quienes buscan generar violencia y desestabilizar su mandato. “Estamos acá nosotros para enfrentarlos, no para escondernos, como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado y al primer conflicto renunciar o esconderse, porque eso no es compromiso, eso no es responderle al país”, dijo.

Calificó de “canallas” los bloqueos que protagonizaron sectores afines al MAS durante casi dos semanas, que dejaron sin insumos médicos y alimentos a varias ciudades, ocasionando, según el Ejecutivo, la muerte de más de 40 personas por falta de oxígeno.

“Lo que menos necesita la familia es violencia en un momento de pandemia. Así como lo hicimos en noviembre, frenamos a los violentos del MAS y lo vamos a hacer las veces que sean necesarias, porque aquí estamos para cuidar la democracia, la vida y la salud de los bolivianos”, recalcó Áñez.