Pugnas políticas llevan al colapso a 3 municipios paceños

Nacional

sábado, 8 de agosto de 2020 · 00:59

Fuente: paginasiete.bo

Pamela Pomacahua / La Paz

Los pobladores de Coripata decidieron tapiar la puerta de ingreso de la Alcaldía por las constantes irregularidades cometidas; en Caranavi piden el cambio del Alcalde interino y que asuma el cargo una mujer, y en La Asunta anuncian impugnar la designación del nuevo Alcalde. En plena pandemia, peleas de poder ponen al borde del colapso a esos tres municipios.

Los alcaldes de Caranavi Lidio Mamani y de La Asunta Reynaldo Calcina fallecieron en las últimas semanas por Covid-19, por lo que actualmente se hacen cargo autoridades interinas.

Los pobladores de Coripata tapiaron el ingreso del municipio porque el alcalde Wilfredo Ortiz Larico tiene denuncias por irregularidades.

“El Alcalde (Ortiz) llevó maquinaria pesada al municipio de Río Blanco que no pertenece a Coripata para arreglar el camino, donde hubo una competencia de motocicletas y esto molestó a los pobladores”, informó Jorge Antelo a Radio Libertad.

Ayer, las centrales de Coripata y Arapata llevaron a cabo una reunión en la que también denunciaron que en abril de este año el Alcalde autorizó que una ambulancia de la posta de salud del municipio traslade coca de manera camuflada, en plena pandemia.

Por su parte, el alcalde de Coripata afirmó que seguirá en funciones desde el municipio de Arapata. “Las denuncias son sólo calumnias y demostraré que todo es mentira”, indicó.

Tras el fallecimiento del alcalde de Caranavi Lidio Mamani, el 29 de julio, que se contagió el coronavirus y no pudo resistir, en este municipio se desató el caos porque hay tres candidatos a ocupar el cargo, los tres son del Frente Para la Victoria (FPV).

Primero eligieron a Richard Quispe quien fue posesionado de manera interina, pero los pobladores de Caranavi pidieron su cambio. “Mucha gente no quiere que Quispe sea alcalde interino del municipio; piden que la concejala de su mismo partido Jhenny Choque asuma el cargo; por esa razón hay pugna de poder en Caranavi”, informo Albert Mamani, un comunario del lugar.

El tercer interesado en ocupar el puesto edil es Daniel Paucara, que tiene apoyo de otros colegas suyos. Quispe, al no ser reconocido como autoridad ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), complica su trabajo porque no se puede trasladar tanques de oxígeno para las personas enfermas con la Covid-19, porque no tiene firma autorizada, señaló Mamani.

El alcalde de La Asunta Reynaldo Calcina murió por coronavirus el pasado 3 de agosto. El Concejo llamó a sesión ayer y eligió como nueva autoridad a Hugo Ortiz, quien fue invitado por el MAS. La concejala del mismo partido Sonia Calani anunció que impugnará la designación. A la conclusión de la sesión de los concejales, la población se trasladó a la plaza principal de La Asunta, unos para apoyar a Calcina y otros para repudiar a la nueva designación.