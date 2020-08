«¿Qué le pasó?»: Pedro Fernández reapareció y su aspecto provocó duros comentarios

Usuarios en redes sociales especularon sobre la actual apariencia del cantante de género ranchero romántico

El también actor charló sobre su trayectoria en un live con Isabel Lascurain (Foto: Instagram@pedro.fer)

La reciente reaparición de Pedro Fernández en una transmisión junto a Isabel Lascurain de Pandora a través de Instagram Live, provocó que varios usuarios se mostraron intrigados respecto a la apariencia del cantante, pues su aspecto físico desató preguntas y suspicacias luego de un periodo sin mostrarse ante el público.

Las interrogantes en torno al también actor apuntan a cuestionar si es que se sometió a algún tratamiento estético o un “arreglito” en el rostro, pues a decir por múltiples comentarios el cantante de género ranchero luce muy distinto.

Hace unos días el personaje que debutó siendo un niño ante el público mexicano participó en una transmisión donde charló con Isabel, quien es su amiga desde hace décadas.

La “Pandora” compartió una imagen del que fue su encuentro con Fernández, y en los comentarios a la publicación una constante fue que los seguidores se preguntaron “¿Qué le pasó a Pedrito Fernández”, “No lo reconocí”, “Se ve extraño”; incluso no faltó quien lo comparara con otro contemporáneo suyo, quien también inició su carrera a inicios de la década de 1980: “se destruyó el rostro como Luis Miguel”.

“Gracias Pedro por estar en el Live, qué pena que se cortó pero ya me rescataron toda la plática completa, ufff, qué suerte. Te quiero mucho, mucho.”, fue el texto con el que la integrante del trío de balada pop compartió la imagen polémica.

“Ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios”, “Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, “Qué genial que cuando tienes los recursos para hacerte algo en tu rostro lo hagas, lo demás son comentarios pendejos de gente pobretona”, “Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico, lo he escuchado desde hace tantos años, para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez, pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedó sin líneas de expresión, parece una figura de cera”, expresaron algunos usuarios de Instagram.

“De por si está feo y ahora con esa cirugía mucho más, aparte a quién le interesa este don nadie”, “¿Qué le pasó a Pedro? Ya no tiene ojos, que le pare al botox, está hinchadísimo”, “Creí que era Mercado el de los horóscopos, dónde está @pedro.fer qué le hicieron?, “Éste no es Pedro y si es, pues qué le pasó. Está irreconocible”, son solo algunos de los desafortunados mensajes que llenaron la caja de comentarios de la cantante de Cómo te va, mi amor.

Ésta no ha sido la primera vez que la apariencia de Fernández llama la atención, y particularmente su rostro, pues en febrero pasado el cantante fue invitado al programa La Academia, donde fue blanco de críticas por presuntamente haberse inyectado botox o sometido a algún procedimiento estético.

Usuarios en redes sociales coincidieron en que el cantante lucía “un poco inflamado” y lo mencionaron en comentarios como: “¿Pedro Fernández o Ninel? Ya abusó del botox y las cirugías”, “como que ya le pusieron su botox a Pedro Fernández”, “el botox de Pedro Fernández me distrae mucho” y “se le nota la cirugía a Pedro Fernández ahí en la oreja oye”.

Recientemente, el cantante se ha sumado a la fiebre de TikTok, donde una de sus publicaciones más populares provocó la nostalgia de sus seguidores, pues se trata de un clip donde aparece de niño cantando el éxito que le dio fama hace casi 40 años: La de la mochila azul, intercalándolo con otro video donde aparece en la actualidad interpretando la misma canción ante un público que lo ovaciona en una fiesta.

Fuente: infobae.com