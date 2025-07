Arce, el presidente que no está en la papeleta de sufragio, pero lleva las banderas de la campaña a los actos de gestión

El presidente Luis Arce se animó a mencionar los nombres de los contendores del MAS en las elecciones del 17 de agosto: Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.

El presidente Luis Arce se ha retirado de la lid electoral puesto que no será candidato ni a senador, pero ha decidido llevar las banderas de la campaña electoral para impulsar la campaña de la candidatura de Eduardo del Castillo.

Así lo ha demostrado en los recientes actos de gestión de su Gobierno en los que ha lanzado la advertencia del peligro que -según su versión- representa el retorno de la «derecha».

Hasta se animó a mencionar los nombres de los principales contendores del MAS en las elecciones del 17 de agosto.

«Miren como están las calles en nuestros municipios. Es que esos de derecha, el Manfred, el Tuto, el Samuel, no conocen la realidad de nuestro país, hermanas y hermanos. No conocen porque que no han venido, no están al tanto, ni cómo están viviendo nuestros hermanos, en las áreas rurales, pero nosotros sí, hermanas y hermanos», señaló Arce.

En su criterio, «falta harto por hacer». «¿O no es así, hermanas y hermanos?», se cuestionó en el acto de entrega de viviendas, un centro de salud y otras obras en el municipio paceño de Laja.

«Por eso yo siempre digo, ellos no conocen la realidad y están candidateando para ser presidentes. Nosotros conocemos la realidad, por eso decimos con claridad lo decimos, la única alternativa para que esto continúe, las obras continúen, especialmente en los municipios del área rural es que el MAS vuelva a ser Gobierno», sentenció el mandatario boliviano.

No es la primera vez que Arce realiza ese pedido ante las personas que se concentran en los actos de gestión que también se transmiten por la señal del canal estatal Bolivia Tv.

El presidente hace un llamado abierto a votar por el MAS, que a la fecha es cuestionado por la situación económica que enfrenta el país, y que Arce atribuye al bloqueo de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Horas antes, el municipio de Taraco, también arremetió contra los candidatos opositores.

«El Gobierno viene a hacer esas obras porque sabe las necesidades de la gente, porque entendemos cómo vive nuestra gente. Ellos no lo entienden así, hermanas y hermanos, y no lo han entendido en el pasado, cuando eran también Gobierno. El Doria Medina era, pues, ministro de Planificación del Jaime Paz, el Tuto ha sido ministro de Economía y también ha sido vicepresidente», señaló Arce.

«¿Deberían conocer o no, hermanos? Deberían conocer, pero no conocen, y así quieren ser presidente. ¿Vamos a permitir eso? El pueblo sabe, el pueblo tiene consciencia. La sabiduría del pueblo se va a imponer en estas elecciones sobre la derecha», sentenció.

A lo largo de la semana y mucho antes, el presidente Arce ha atacado a los candidatos opositores, aunque no ha mencionado a Del Castillo.

Opositores han cuestionado la forma en que el mandatario se ha sumado a la campaña electoral para hablar en favor del MAS en los actos de gestión del Gobierno que son transmitidos por el canal estatal.