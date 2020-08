¿Quieres que te paguen por no hacer nada? Esta beca alemana es para ti

La beca es parte de un experimento que exhibe la contradicción de la sociedad que promueve la sostenibilidad, pero premia los logros y el éxito material.

Fuente: Forbes México

La Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo lanzó una convocatoria a quien desee no hacer temporalmente alguna actividad, para formar parte de un experimento social que forma parte de una exposición que se llevará a cabo en el Museo de Artes y Oficios de la ciudad alemana.

El propósito de la beca de $us 1.900 es explorar la aparente contradicción de la sociedad que promueve la sostenibilidad, pero a su vez premia el éxito material y le asigna valor a una persona con base en sus logros, éxitos o la cantidad de dinero que puede aportar, explicó el creador del proyecto Friedrich von Borries al periódico The Guardian.

Los interesados deberán responder a cuatro preguntas: ¿qué no quieres hacer?, ¿por cuánto tiempo no quieres hacerlo?, ¿por qué es importante no hacer esto en particular? y ¿por qué eres la persona adecuada para no hacerlo?

Además, tendrán hasta el 15 de septiembre para aplicar al proyecto. De todas las solicitudes, se seleccionarán las tres mejores las cuales recibirán una beca de 1.900 dólares.

Los premios se otorgarán en enero de 2021, después de que los becados presenten un informe en el que cuenten su experiencia dentro del experimento.

“No hacer nada no es muy fácil […] queremos centrarnos en la inactividad activa. Si dices que no te vas a mover durante una semana, es impresionante. Si propones no moverse ni pensar, eso podría ser incluso mejor”, señaló Von Borries al diario británico.