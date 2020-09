Revilla denuncia persecución ideológica por la imputación en su contra

Ante el requerimiento de los periodistas, Revilla salió al frente para señalar que no fue notificado con la imputación del Ministerio Público.

Fuente: correodelsur.com

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló este lunes que asumirá su defensa en su condición de imputado de la denuncia por presunto incumplimiento de deberes y prolongación en el cargo de presidente en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pero calificó de una “aberración” la imputación que en su criterio se constituye en una “persecución ideológica” de sus detractores.

Ante el requerimiento de los periodistas, Revilla salió al frente para señalar que no fue notificado con la imputación del Ministerio Público y denunció que hay intereses para desacreditarlo personalmente.

“Me parece una absoluta falta de responsabilidad institucional de que la imputación, que no la conoce el imputado, que es mi persona, que no me han notificado y que por los efectos de la pandemia entendemos que fue enviada telemáticamente vía electrónica, circule en redes sociales el texto de la imputación por decirlo en la versión original”, señaló.

El magistrado dijo que responderá como corresponde en este proceso cuando sea notificado oficialmente, pero agregó que desconoce si el Ministerio Público, en el marco del debido proceso, tomó en cuenta su prueba de descargo, que en su criterio desvirtúa las acusaciones en su contra.

Revilla dijo que la denuncia fue presentada por el asambleísta Eusebio Cordero y que a la misma se adhirió.

Lamentó que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a la cabeza de Guido Melgar, se ocupe de denuncias sin fundamentos realizadas por el asambleísta Eusebio Cordero, pero no se pronuncie sobre la condena de dos años de prisión en contra del denunciante, por violencia doméstica y que estaría involucrado en un homicidio en accidente de tránsito, pero sigue siendo funcionario público.

“Consiguientemente qué moral tiene ese asambleísta que no debería ejercer funciones por estar condenado por violencia doméstica”, aseguró. Agregó que él sí tiene moral para estar sentado donde está.

Explicó que dejó la presidencia del TDJ en 2016, pero los denunciantes le acusan de incumplir una circular que él (como presidente del TSJ) la firmó en 2019, lo cual califica de incoherente, porque no puede ser que en 2016 haya incumplido una norma que salió en 2019.

El magistrado dijo que se hace responsable de las consecuencias de este proceso penal, pero también advirtió que sus detractores tendrán que hacerse responsables de las acciones que él iniciará.

“Cada vez que estornuda (Revilla), por el odio político, no diré por el odio político, (sino) ideológico, de estas personas con sentido de mediocridad bastante profundo, hacen escándalo”, remarcó.

CORDERO OBSERVA IMPUTACIÓN

El asambleísta Cordero, en una conferencia de prensa, lamentó que el Ministerio Público haya imputado solamente por los delitos de incumplimiento de deberes y prolongación de funciones, cuya pena no superan los 8 años de prisión pero habría dejado de lado, otros hechos delictivos denunciados, como uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo por haberse prorrogado en el cargo.

“Aprovechándose de la coyuntura política, teniendo padrinazgos del entonces presidente Evo Morales es que se benefició, usó sus influencias para prorrogarse en sus funciones”, señaló.

Observó que en la imputación fiscal no se solicite ninguna medida cautelar sustitutiva toda vez que Revilla siendo magistrado del TSJ puede obstaculizar e incidir negativamente en la investigación, por lo que sostiene que el Ministerio Público pretende proteger al magistrado.