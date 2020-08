Samuel Doria Medina: “Jeanine Añez no se va a bajar de su candidatura”

El acompañante de Jeanine Añez en la fórmula de Juntos, Samuel Doria Medina, descartó la posibilidad de que Añez deje su puesto de candidata de esta agrupación, como se ha venido especulando en las últimas horas. “No, Jeanine no se va a bajar, que sus competidores no se alegren. Jeanine tiene el derecho constitucional de postular y por eso ha sido nominada candidata en febrero. Sin forzar la ley, simplemente acogiéndose a ella”, indicó.

Samuel añadió que la propuesta de sacar a Añez del juego electoral para así solucionar la crisis sanitaria del país, “no tiene pies ni cabeza”. “La candidatura de la señora Añez no tiene nada que ver con la crisis económica y social que vive el país. La candidatura no la distrae de sus labores como gobernante, a las que dedica todo su tiempo. No está trabajando en la campaña”, señaló Doria Medina.

“Por tanto —añadió—, los que buscan sacarla de carrera no lo hacen porque estén preocupados por la situación del país, sino porque no quieren competir con ella, que potencialmente tiene más posibilidades de ganar”, explicó.

Doria Medina se refirió en particular al expresidente Carlos Mesa, quien en una entrevista en CNN señaló que quiere a la presidenta fuera de la contienda. “Mesa es un intelectual occidental carente de norte, de sur y de oriente. Su antiguo desafecto por Santa Cruz le bloquea el vínculo con esta región clave”, especificó.

Para Samuel, es urgente que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones impida que Bolivia vuelva al pasado. “Para eso necesitamos a Añez. Nadie más tiene la decisión, la fortaleza y el conocimiento político que se necesitan para evitar que los enemigos de la democracia hundan al país”, concluyó.