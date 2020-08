Se amplía la brecha entre Mesa y Arce en un eventual balotaje

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

En un eventual balotaje, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa se impondría al postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, con una diferencia de 17%.

El reciente estudio de opinión que Mercados y Muestras elaboró para Página Siete hizo a los encuestados la siguiente pregunta: “Y si hubiera una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa, ¿por quién votaría usted?”. El 47% dijo que respaldaría a Mesa y el 30% a Arce.

Asimismo, el 12% expresó que no votaría por ninguno de los dos; en tanto que el 11% eligió la opción indeciso, o no sabe o no responde.

En los resultados de la encuesta de julio, difundida el 22 de ese mes, respecto a la misma consulta, el 47% respaldaba a Mesa y el 34% a Arce. Es decir que, en las últimas cuatro semanas, el postulante del partido azul descendió cuatro puntos.

Por otro lado, en una eventual segunda vuelta entre Arce y Añez, el 39% se inclinaría a favor de la candidata de Juntos y el 38% apostaría por el candidato del MAS. En la anterior encuesta, cuando se formuló la misma pregunta, el 42% afirmó que apoyaría a Añez, en tanto que el 37% manifestó que su voto sería a favor de Arce. Es decir que la candidata de Juntos bajó tres puntos y Arce subió uno.

Los datos bajo la lupa

Sobre los resultados de este estudio de opinión, la politóloga Érika Brockmann afirmó que reflejan una tendencia a la concentración del voto en dos candidatos: Carlos Mesa y Luis Arce; además, identificó que se consolidó un “bloque de votantes anti-MAS”, con una tendencia a aglutinar el voto en el segundo mejor posicionado en detrimento del partido azul.

“Está mejor aventajado Carlos Mesa respecto a Jeanine Añez. En esta encuesta es probable que se esté midiendo el impacto de dos cosas: el discurso de doña Jeanine que fue muy confrontador el 6 de agosto, que puede haber influido eventualmente; pero, ante todo, se está reflejando el impacto de las medidas de bloqueo del MAS”, sostuvo Brockmann.

Además, la analista sostuvo que es prácticamente un hecho que habrá una segunda vuelta. “Por los resultados que se ven a nivel general, por las tendencias que se están observando, la segunda vuelta es inevitable, porque cada día más se está consolidando un bloque ciudadano diverso, plural, que no quiere el retorno del MAS. O sea, va a votar asegurándose de que eso no ocurra”, agregó.

El analista y escritor Gonzalo Lema identifica un escenario con dos actores que se ubican en extremos opuestos: el MAS y Juntos, y uno que está al centro de ellos, que es Comunidad Ciudadana.

“En un extremo claramente se ubica el MAS y sus movimientos sociales ‘desbocados’, es decir actuando por cuenta propia, y en el otro extremo la percepción ciudadana ubica a Juntos, el partido de la señora Añez, porque es el perfil de varios de sus colaboradores como Marinkovic y otros que son leídos como del extremo opuesto al MAS”, afirmó Lema.

Ese escenario, según Lema, es ventajoso para Mesa ante la percepción ciudadana que vislumbra a un candidato con un mejor equipo de trabajo y capacidad intelectual.

“No se encuentra esa misma calidad en ninguno de los extremos ni en la candidatura del señor Arce ni en la candidatura de la señora Añez, a quienes frente al centro que es Mesa se los ve intelectualmente muy disminuidos”, agregó Lema.

Para el politólogo Franklin Pareja, la candidata de la alianza Juntos y actual presidenta Jeanine Añez, después de los conflictos sociales de las últimas semanas, sufrió “una caída importante”, y dejó de ser una competidora para ganar la silla presidencial, y pasó a ser una “participante” en las elecciones del 18 de octubre.

Este escenario -manifestó Pareja- ratifica la tendencia de las elecciones del año pasado, con dos claros frentes contendientes: Comunidad Ciudadana y el Movimiento Al Socialismo, pero Juntos no desaparece como actor y apostará por tener una presencia importante en la Asamblea Legislativa, desde donde puede “negociar para hacer viable el gobierno de Carlos Mesa, entonces estarían más cerca a ser un cogobierno a futuro”.

La encuesta de Mercados y Muestras se realizó a nivel nacional en los sectores urbano y rural del 6 al 11 de agosto mediante smartphones en sus hogares. Tiene un margen de error del 2,95% y una confiabilidad del 95%.

Punto de vista

Franklin Pareja Analista político



“Añez dejó de competir, es una participante”

Claramente la segunda vuelta es la tendencia marcada de este momento, pero hay una cantidad muy grande de indecisos que podría modificar sustantivamente las posiciones.

Después de los acontecimientos que hemos vivido, lo que se percibe es que definitivamente las fuerzas contrarias al MAS están bastante divididas porque han logrado atomizar el voto y no hay un favorito muy marcado.

La señora Jeanine Añez sufrió una caída importante, eso se nota, y podría en ese grupo de indecisos estar precisamente una cantidad de votos que ha sufrido erosionamiento Añez.

Camacho definitivamente dejó de competir, simplemente es un participante; Añez también es una participante, ya no es una competidora y estaríamos restableciendo la configuración del año pasado donde la competencia se centra entre el MAS y CC.

Lo que se ve con mucha claridad es que ambos sufrieron una gran deflación de capital electoral, tanto el MAS, que rondaba cerca del 40%, y Carlos Mesa, que rondaba cerca del 36%. Por lo tanto, quien más perdió capital electoral es el MAS que casi cayó a la mitad de la última elección y a quien más le afectó la candidatura de Añez sigue siendo Carlos Mesa, pero con este grupo de indecisos podría pasar en una siguiente encuesta a la primera posición.

Es la primera vez en que realmente se ve con cierta tendencia de que Mesa podría pasar a la primera posición por una razón simple: en una segunda vuelta ya se aprecia que Mesa le sacaría una gran ventaja a Luis Arce, 17 puntos; en cambio, en una segunda vuelta Añez está prácticamente en un empate con Arce.

Eso significa al final que Añez es muy poco probable de que llegue a ser competidora en una segunda vuelta, es casi inviable. Yo descartaría que vaya a una segunda vuelta; lo que si veo es que Añez y Juntos van a querer mantener una cuota importante de poder para tener una presencia relativamente importante en el Legislativo y eventualmente a futuro, negociar para hacer viable el gobierno de Mesa. Entonces estarían más cerca de ser un cogobierno a futuro.