Se rompe el diálogo en K’ara K’ara ante intransigencia y «demandas irracionales» de autoconvocados

El secretario de Coordinación General de la Gobernación, Fanor Alvarado, informó que ante la “intransigencia” de los vecinos de K’ara K’ara se rompió el diálogo con autoridades de la Gobernación, la Alcaldía de Cochabamba y el delegado defensorial Nelson Cox.

“Pensábamos que la Alcaldía no estaba cumpliendo las demandas, pensábamos que nosotros no estábamos cumpliendo las demandas, pensábamos que el Defensor del Pueblo no estaba cumpliendo los compromisos; sin embargo, hoy nos hemos constatado que las demandas de los autoconvocados son irracionales, son demanda radicales, son un atentado contra la salud, son delitos”, manifestó Alvarado, a tiempo de indicar que la basura acumulada en las calles es responsabilidad de ellos, haciendo referencia a los sectores movilizados.

Alvarado recordó que los siete puntos suscritos en un acuerdo el pasado 11 de julio entre la Gobernación, el alcalde José María Leyes, el Delegado Defensorial y los denominados autoconvocados fueron cumplidos.

Por su parte, Cox coincidió con Alvarado al indicar que las demandas fueron cumplidas por las diferentes instituciones, después de escuchar los informes tanto de la Gobernación y la Alcaldía, por lo que no existen argumentos para continuar con los bloqueos. “No existe un solo argumento válido, es una situación insana”, acotó.

Autoridades municipales también lamentaron la situación y anunciaron iniciar acciones legales ante la Fiscalía contra quienes atentan contra la salud pública de los cochabambinos.

Los movilizados manifestaron que no permitirán el ingreso de la basura hasta que no presenten los acuerdos suscritos entre la alcaldía y los dirigentes de K’ara K’ara desde el año 2014, además de conformar una comisión interinstitucional para la revisión de la documentación.