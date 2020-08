Sedes Cochabamba informa que las UTIs siguen saturadas pese al registro bajo de casos positivos de Covid-19

El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó hoy que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) siguen saturadas pese a los registros bajos de casos positivos de Covid-19 en los últimos días. Sin embargo, indicó que los centros de aislamiento y hospitales tienen camas disponibles para casos que no necesiten UTI.

“La demanda de hacerse un examen en la población no es mucha, hay descenso de casos. En los hospitales tenemos camas libres y también a áreas de aislamiento. Todavía hay saturación en las UTIs, ya que la recuperación de un paciente en esa área no es de la noche a la mañana”, expresó Castillo en conferencia de prensa.

Indicó que el porcentaje de positividad es del 22 por ciento, lo que demuestra un descenso de los casos. Sin embargo, pidió no bajar la guardia, respetar y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.

“Hay porcentaje de positividad del 22 por ciento, No tenemos mayor captación, no hay pacientes sospechosos, pero no debemos bajar la guardia”, aseguró.

Reportó que hasta la jornada de hoy se registraron 58 nuevos casos positivos, 7 fallecidos y 270 recuperados. Tras el reporte, las cifras totales se elevan a 11.621 confirmados, 859 fallecidos, 60 sospechosos, 6.086 recuperados.