Senador Aguilar descarta retorno de Álvaro García Linera a espacios de poder en el MAS

El senador del MAS Omar Aguilar descartó la posibilidad que García Linera pueda retomar espacios de poder que tuvo durante 14 años en el MAS, porque ante la coyuntura que atraviesa el Movimiento Al Socialismo en Bolivia, el exvicepresidente decidió apartarse de la política y vivir su vida junto a su familia en Argentina.

Dijo que luego de sostener conversaciones y debates con diputados, senadores y organizaciones sociales, hizo un análisis personal y llegó a la conclusión que “Álvaro García Linera no tiene la mínima posibilidad, la remota posibilidad, de tener un espacio como el que ha tenido, siendo vicepresidente al interior del MAS”.

Explicó que hay varios elementos que conducen a esa eventualidad como el hecho que “se le atribuye mucha responsabilidad por la crisis de noviembre”, cuando Evo Morales renunció acorralado por un paro cívico de 21 días, luego que una auditoría de la OEA confirmara el fraude electoral de octubre de 2019.

Tras ese acontecimiento el MAS cayó en crisis de liderazgo y buscó rearticular sus cuadros políticos sobre las organizaciones sociales que a inicios de agosto protagonizaron un bloqueo de caminos imposibilitando el suministro de oxígeno y medicamentos a hospitales lo que provocó más de 30 muertos por coronavirus.

Evo Morales y su candidato Luis Arce Catacora fueron acusados por el gobierno de promover “este criminal bloqueo” en busca de forzar las elecciones para el 6 de septiembre, lo cual terminó en un fracaso porque el mismo MAS aprobó una ley que posterga los comicios para el 18 de octubre en una virtual derrota que podría tener un efecto en las próximas elecciones.

Aguilar cataloga esta situación como una segunda coyuntura donde Álvaro García Linera “más o menos poco más dice ‘yo desaparezco del mapa político’, no hablo más de la coyuntura del país, me dedico – entiendo que está haciendo docencia en Argentina – me dedico a vivir mi vida, si vale el término, me dedico a mi familia, pero poco más ha decidido apartarse de la política”.

“No creo que esté esperando mejores condiciones para estar en mejores condiciones y entrar al escenario político. En política hay que estar en las buenas y en la malas, entonces, reiteró por la coyuntura, los debates y las críticas que se hacen, no creo que Álvaro García Linera tenga alguna posibilidad de tener una influencia, una participación como lo tuvo”, declaró entrevistado por Erbol.

García Linera huyó junto a Evo Morales desde la base aérea del Chapare donde un avión diplomático enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a recogerlos y llevarlos hasta México en calidad de refugiados, lo que a su vez ha generado más de un problema interno porque la oposición política decidió alentar un rechazo a la continuidad en ese país.

Luego ambos exmandatarios se trasladaron hasta Argentina para dirigir, en el caso de Evo Morales, la campaña electoral del MAS y, García Linera dedicarse a la docencia universitaria. No aparece junto al expresidente y oficia de analista ocasional en algunos medios de corte socialista.