Sirmes anuncia que personal de salud no participará en el «megarrastrillaje»

Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz, anunció este miércoles que el personal médico del sistema público no participará en la segunda fase del “megarrastrillaje” que organizó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y que finaliza este fin de semana.

Explicó que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, acusó a los médicos por los errores que se cometieron en la primera parte de la labor que se cumplió la semana pasada y que por ello deciden no participar.

“El comité ejecutivo se reunió de emergencia en la últimas horas en conocimiento de que el Alcalde nos hacía responsables de las fallas que hubo en la distribución de medicamentos en el maga rastrillaje del último fin de semana, rechazamos estas acusaciones y le exigimos que se retracte públicamente”, aseveró Romero.

Informó que su sector no participó en la organización, planificación y entrega de los medicamentos porque no fue invitado, pero que sus colegas sí estuvieron en las brigadas, cada una formada por tres personas.

“Un personal de la Alcaldía, otro de las fuerzas armadas y un colega profesional conformaron las brigadas. La decisión de a quién dar o no dar un medicamento o a quién hacer o no hacer un laboratorio era el personal de la alcaldía, (el personal) asumió el control”, explicó.

Agregó que no se contó los elementos de bioseguridad, como la ropa necesaria para ir a visitar a los pacientes y “en esas condiciones no hay forma de participar, el sector público no participará en esta etapa del megarrastrillaje hasta que haya medidas de mejoras importantes”, acotó Romero.

Insistió en que los errores que se cometieron durante las tres primeras jornadas no fueron responsabilidad de los galenos porque todas las decisiones las tuvo el personal de la Alcaldía.