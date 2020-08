Sports Tv Right se pone al frente en su oferta por los derechos de Tv

Propone desembolsar $us 46.530.000 por transmitir los partidos de la División Profesional y División Aficionados, gestión 2021-2024; incluye la implementación del VAR. Telecel SA ofertó $us 46.000.000 y GOLTV, $us 45.000.000. Estas ofertas están en manos de la FBF.

Carlos Jordan Paz

José Quiroga es el representante de Sports Tv Right, empresa que tiene contrato vigente para transmitir los partidos del fútbol profesional boliviano. Foto: internet El Deber