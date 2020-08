Sub-17 de fútbol: Una «superpoderosa» estará al frente del seleccionado

Campeones

sábado, 29 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Zdenscka Bacarreza Pinilla es la nueva directora técnica de la selección boliviana Sub-17, la paceña es conocida en el mundo del fútbol por haber ejercido durante mucho tiempo el periodismo deportivo, algo que en la actualidad está en un segundo plano, ya que en los últimos años su objetivo fue consolidar el trabajo con su escuela de fútbol y capacitarse hasta conseguir la licencia de entrenadora que le da la posibilidad de estar al frente de la Verde, que tiene en puertas la participación en el Sudamericano de la categoría, en noviembre.

¿Le sorprendió la designación de la federación?

El sueño de todo entrenador es poder llegar a dirigir la Verde, no fue una sorpresa, ya que presenté un proyecto un tiempo atrás y al parecer les gustó mucho, ya que la elección fue por unanimidad. Quiero ser sincera: no estaba desesperada por esto, ya que tengo una escuela a la que me dedico al cien por ciento y trabajo en un colegio con las selecciones femeninas. Ojo que ahora viene una gran responsabilidad y voy a entregar lo mejor que sé para salir adelante por Bolivia y mi familia que tanto me apoyó.

¿Cuál es la experiencia que tiene para asumir el cargo?

He venido trabajando por el fútbol femenino no sólo en La Paz, sino a nivel Bolivia, ya que estuve en los cuerpos técnicos de cuatro selecciones nacionales mayores a nivel femenino y estuve en la fundación de la primera escuela de fútbol femenino en el país, que ya tiene seis años. Crecí a pasos agigantados, ya que viajé a Estados Unidos y dirigí por un mes en el club Dallas Soccer Star FC, un equipo Sub-12, y lo mismo pasó en Corea del Sur al llevar un grupo de niñas de la categoría Sub-17 al torneo Copa de la Paz. Participé en una clínica en Brasil y nos fuimos a Alemania con un grupo mixto de entrenadoras y jugadoras de mi escuela de las Superpoderosas.

Es decir, ¿comenzó desde abajo y desde inferiores para llegar finalmente al cargo que le nombraron en el último comité ejecutivo?

Es un trabajo de años que ha costado mucho sacrificio. Comencé de la nada con una pequeña escuela para niñas que fue la primera en su rubro, ya que a nadie se le había ocurrido en prestar atención a la formación de las niñas. Junto a mi socia, Carmen Pozo, vimos la posibilidad de sacar jugadoras al exterior y se nos dio la oportunidad de ir a los países que mencione y las chicas tengan otra visión de lo que es el fútbol femenino fuera de Bolivia. Tenemos 70 alumnas y comparando a una escuela de fútbol de varones es poco, pero seguimos remándola y yo soy una luchadora desde que era jugadora y ese es el objetivo de que valore el trabajo a nivel femenino y salgan jugadoras para la Sub-20 y la mayor.

Si le pido un espejo de técnico que admire, ¿a quién me puede mencionar?

Yo creo que a dos, uno es Diego Guacci, de la selección argentina, que ha sido fundamental en lo que he venido logrando y otra a la que admiro mucho es a Andrea Rodebaugh, una mexicana que hoy es pieza fundamental para el fútbol femenino en la FIFA.

¿Cómo convenció a la FBF para su designación?

Antes de presentar el proyecto, yo escribí una carta a todas los dirigentes de la federación, no poniendo condiciones, sino plasmando los sueños que yo tenía en el fútbol femenino. Como entrenadora estoy hace seis años con la escuela, pero yo vengo desde muy chica jugando al fútbol y formando parte de equipos como The Strongest y ABB. Tuve un recurrido muy lindo, largo y penoso por las carencias que hemos sufrido y el olvido al fútbol femenino.

¿Nos puede mencionar tres pilares del proyecto que presentó a la FBF?

El trabajo debe ser moderno con equidad, respeto y esfuerzo, en eso se puede resumir lo que tengo planificado. A las seleccionadas hay que entregarles lo mejor, ellas sólo deben preocuparse de entrenar, descansar y alimentarse. Si me han escogido luego de leer la carta que envié a la FBF, ellos están conscientes del cambio que pretendemos. Los dirigentes son parte fundamental de los cambios que pretendemos.

El Sudamericano Sub-17 es en noviembre, ¿cuándo inician entrenamientos y su cuerpo técnico quiénes lo conforman?

La planificación ya está elaborada y pretendemos iniciar la tarea lo más pronto posible, no hay tiempo para pensar, el 1 de septiembre quisiéramos conocer a las convocadas y conocer el trabajo. De momento existe una lista de 31 jugadoras, pero voy a solicitar que sean 35 porque me gustaría llamar a un par de chicas de La Paz. En cuanto a mi cuerpo técnico será un 80% de mujeres y un 20% de varones, todos ya tuvieron experiencias en selecciones y en los siguientes días daré a conocer los nombres porque el objetivo es aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible.