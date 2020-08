Titular de Real Santa Cruz: «El G-8 pide que aún no se firme contrato de Tv»

Campeones

jueves, 20 de agosto de 2020 · 01:37

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Los ocho equipos que respaldaron la licitación de los derechos de televisión determinaron pedir a la Federación Boliviana de Fútbol que “no firmen aún el contrato” con Sports Tv Rights, “mientras que los 14 clubes no revisen” los documentos del acuerdo, según Carlos Sánchez, presidente de Real Santa Cruz.

El lunes pasado, Sports Tv Rights se adjudicó los derechos de Tv del fútbol boliviano, luego de ganar la licitación de la FBF, por lo que pagará 46,5 millones de dólares, en cuatro años (2021-2024), para transmitir, retransmitir y difundir los encuentros de la División Profesional y la Copa Simón Bolívar.

“Pediremos la investigación al comité ejecutivo, que nos pasen todas las cosas y pediremos que no firmen aún el contrato mientras que los 14 clubes no la revisen”, explicó Sánchez, quien contó además que representantes de su club, The Strongest, Aurora, San José, Real Potosí, Always, Palmaflor y Nacional Potosí se reunieron el martes por la noche para tomar una postura sobre el amparo consititucional que le da a Blanco la presidencia de la FBF.

“Hablamos de cómo ayudar y unir a los 14 clubes. El amparo es el amparo y será la justicia la que determine qué corresponde y qué no corresponde”, resaltó Sánchez.

Consultado sobre el apoyo del G-8 a Rodríguez, el titular del cuadro cruceño informó que el grupo de ocho clubes “respaldamos los estatutos y los reglamentos. Respetamos la institucionalidad y respetamos a la federación. Tenemos que respetar los estatutos de la federación. No estoy diciendo que apoyaremos a Rodríguez, apoyamos los estatutos de la federación”.