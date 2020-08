Trump dice estar considerando perdonar a Edward Snowden

El presidente Donald Trump dijo este sábado (16.08.2020) estar considerando un indulto para Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que ahora vive en Rusia, cuyas espectaculares filtraciones conmocionaron a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en 2013.

Los comentarios del presidente republicano se dieron en una entrevista que Trump dio al New York Post esta semana en la que dijo de Snowden que «hay mucha gente que piensa que no está siendo tratado de manera justa» por la Policía estadounidense.

Snowden, quien ha estado viviendo en el exilio en Rusia desde las revelaciones, ha dicho que le gustaría regresar a Estados Unidos, pero solo con la condición de que reciba un juicio justo.

«Voy a empezar a mirarlo»

Durante una conferencia de prensa en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, se le preguntó a Trump si estaba considerando perdonar al excontratista. «No era tan consciente» de la situación de Snowden, aseguró Trump. No obstante, dijo que planea investigarlo, y calificó la controversia como una «decisión dividida».

Las autoridades estadounidenses han querido durante años que Snowden regresara a Estados Unidos para enfrentar un juicio penal por cargos de espionaje presentados en 2013.

Snowden huyó de los Estados Unidos y recibió asilo en Rusia después de que filtró una gran cantidad de archivos secretos en 2013 a organizaciones de noticias que revelaron vastas operaciones de vigilancia nacionales e internacionales llevadas a cabo por la NSA.

La postura suavizada de Trump hacia Snowden representa un cambio radical. Poco después de las filtraciones, Trump expresó hostilidad hacia Snowden, llamándolo «un espía que debería ser ejecutado».

ObamaCare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed-but if it and he could reveal Obama’s records,I might become a major fan

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2013