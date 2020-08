Un avión de Air India Express con unas 190 personas a bordo se parte en dos al salirse de la pista durante el aterrizaje

Al menos dos personas pudieron haber fallecido y unas 35 resultaron heridas.

Actualidad RT Un vuelo de la aerolínea Air India Express con unos 190 pasajeros a bordo se salió de la pista y se partió en dos la tarde de este viernes durante el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad de Calicut, estado de Kerala (India).



Según una fuente policial, al menos dos personas pudieron haber fallecido y unas 35 resultaron heridas. Autoridades locales confirmaron que uno de los pilotos perdió la vida. El accidente ocurrió cuando la aeronave que viajaba desde Dubái intentaba tocar tierra, en medio de fuertes lluvias alrededor de las 19:40 (hora local), recogen medios locales.

ÚLTIMA HORA: Un avión con 191 pasajeros a bordo se estrella en Calcuta, la India https://t.co/oKUqWhFxdh pic.twitter.com/9tPN4Uy7TL — RT en Español (@ActualidadRT) August 7, 2020

Las primeras imágenes del accidente mostraron que el avión estaba destruido y partido en dos piezas, además de escombros esparcidos por la pista.

Todos los ocupantes del vuelo IX 1344 fueron evacuados por los servicios de emergencia y los heridos trasladados a hospitales.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP 🙁 pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ — Varun (@varun__gupta__) August 7, 2020

Air India señaló en un comunicado que a bordo del avión Boeing 737 viajaban 174 pasajeros, 10 infantes, 2 pilotos y 5 miembros de la tripulación. «No se informó de incendios durante el aterrizaje», subrayaron.

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

– @jagritichandra reports Courtsey- Airport source pic.twitter.com/8vx3WYIsmd — The Hindu (@the_hindu) August 7, 2020

Informes iniciales señalan que el vuelo formaba parte de un programa para llevar de regreso al país a ciudadanos indios en el extranjero en medio de la pandemia del coronavirus.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24, la aeronave rodeó el aeropuerto varias veces e hizo dos intentos de aterrizaje. El fuselaje del avión se partió en dos cuando sobrepasó la pista y cayó en un barranco de unos 10 metros de profundidad.

#AirIndia flight on #VandeBharatMission with 170 passengers skids while #landing crashes after #overshooting the #runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot, at #Calicut International Airport So far no causality reported pic.twitter.com/RmasvqwLB0 — sudhakar (@naidusudhakar) August 7, 2020

Las causas del incidente están siendo investigas por las autoridades.

