A 30 días de comicios, Juntos lanza guiños a Camacho y Tuto

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Cuando faltan 30 días para el día de la votación, Juntos lanza guiños a Luis Fernando Camacho de Creemos y Jorge Tuto Quiroga de Libre21. Desde la alianza Creemos abren la posibilidad de que, en caso de ser necesario, se realice un acuerdo en el marco de una “visión de país opuesta al MAS”. Sin embargo, hasta la fecha, no existe nada oficial.

El candidato a la vicepresidencia por Juntos Samuel Doria Medina sostuvo que un pacto entre las tres alianzas incluso sería más fuerte electoralmente que Comunidad Ciudadana. Esta alianza postula a Carlos Mesa, quien -aseguró Doria Medina- está más cerca del Movimiento Al Socialismo (MAS) que de ningún otro.

En cambio, el postulante de Juntos que acompaña a Añez, dijo que Camacho y Quiroga “nunca” negociarían con el partido de Evo Morales. “No transamos y no vamos a transar con el MAS. Ahí está el señor Camacho, no lo veo nunca transando con el MAS, a Tuto Quiroga no lo veo nunca transando con el MAS y a Jeanine Añez, tampoco”, aseguró Doria Medina en No Mentirás.

Jeanine Añez, candidata de la alianza Juntos.

El postulante manifestó que entre los candidatos de esas tres alianzas tienen más votación que Mesa. “(Camacho, Quiroga y Añez) tienen algo en común y entre los tres tienen mucha más votación potencial que Carlos Mesa, que sí transaría con el MAS, que sí lo admira a Evo Morales (…). O sea, Mesa es más cercano al MAS con hechos concretos”, afirmó Doria Medina.

Según la reciente encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete, el MAS está en primer lugar de preferencia con 25%, en segundo lugar está CC con 22%. En tanto que Camacho registra el 8%, y Añez también el 8% de preferencia. Quiroga tiene el 2% de intención de voto.

Centa Rek, candidata al Senado por Creemos, informó a este medio que por el momento no existe ningún pacto oficial con ningún frente, pero manifestó que, en caso de ser necesario, se puede hablar de un “acuerdo” siguiendo la línea de visión país que tiene Creemos.

“Hay un panorama claro, está el Movimiento Al Socialismo y están las fuerzas de oposición y nosotros nunca vamos a traicionar el voto del pueblo. Nosotros vamos como de oposición al gobierno del MAS, eso es definitivo (…). Vamos a luchar siempre por la vigencia de la democracia y por un acuerdo, si es necesario, en el sentido de la visión país opuesta al MAS”, afirmó Rek.

Fernando Camacho, candidato de Creemos.

Este medio buscó la postura de Libre 21. No obstante, desde esa alianza aseguraron que Tuto Quiroga emitiría un pronunciamiento sobre el tema en las próximas horas.

En tanto que Ignacio Vera de Rada, candidato a diputado por CC, manifestó que la intención de ese pacto sólo refleja “la obstinación del poder por el poder mismo”, y calificó a ese eventual acuerdo como una “súper megacoalición”.

¿La suerte está echada?

El planteamiento de Doria Medina muestra que la alianza Juntos de Jeanine Añez está desesperada, después de conocer la intención de voto que tiene esa fuerza electoral. Por eso hacen ese tipo de propuestas improvisadas, coinciden los expertos en análisis político Andrés Gómez y Carlos Cordero.

“Es un grito desesperado para evitar su catástrofe electoral. Transmite improvisación. Parece una alianza contra Mesa para favorecer a Evo Morales”, afirmó Gómez, quien agregó que las alianzas entre jefes políticos no quiere decir que automáticamente la gente apoyará a esa alianza, ya que muchos pueden interpretarla como “una juntucha o repartija de pegas” antes de las elecciones del 18 de octubre.

“En todo caso, dudo que atraiga votos de otros partidos. De hecho, los electores ubicados al centro de las tendencias ideológicas (izquierda-derecha) no votarán por esta alianza, en caso de que se diera”, vaticinó Gómez.

Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre 21

Para Cordero, Doria Medina intenta cubrir “su pobre desempeño electoral”, similar al de Bolivia Dice No, que postuló a Óscar Ortiz en 2019. En ese contexto, el analista manifestó que ya no es posible hablar de ningún tipo de alianzas.

“Es imposible, yo diría que es un gesto desesperado. No hay ninguna posibilidad de que a estas alturas se consolide cualquier tipo de alianza que rompa lo que ya está establecido (…), la suerte está echada”, expresó Cordero.

Sin embargo, afirmó que se puede hablar de una alianza después de que se conozcan los resultados de la primera vuelta, después del 18 de octubre, cuando los frentes ya sepan el porcentaje de representación que tengan en la Asamblea Legislativa.