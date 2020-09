A 51 años del accidente de Viloco: The Strongest renace como el Ave Fénix

El 26 de septiembre de 1969, hace 51 años, la aeronave DC6-B del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) se precipitó cerca las 15:40 en la cordillera Tres Cruces, cerca al distrito minero de Viloco, siendo este el mayor accidente aéreo de Bolivia y que sembró una tragedia mayúscula: sus 74 ocupantes murieron en el mismo, entre ellos el primer plantel de The Strongest que regresaba a La Paz desde Santa Cruz. Contrariamente a lo que se pensó, el Gualdinegro resurgió como el Ave Fénix para fortalecer más su historia.

«El avión, un cuatrimotor DC-6B, matricula CP698, despegó del aeropuerto “El Trompillo” de forma casi simultánea a otro avión del LAB que hacía la ruta a Cochabamba. La gran demanda de pasajes por la proximidad con la fiesta departamental (24 de septiembre), explica ese hecho. La nave pilotada por el experimentado capitán boliviano Teddy Scott Villa, se reportó a las 15:30 al aeropuerto J Wilstermann, cuando sobrevolaba Cochabamba. Después de manera inexplicable se desvió de su ruta y entró a un cañadón en la cordillera Tres Cruces. La alarma cundió en el aeropuerto de El Alto cuando no hubo contacto alguno con la nave y esta no aterrizó a las 16:05 como marcaba el itinerario. El avión se estrelló en un lugar denominado irónicamente La Cancha, en las proximidades de la mina de Viloco con 74 personas a bordo (incluida la tripulación), entre ellos el elenco atigrado. No hubo ningún sobreviviente», relata Mesa sobre este acontecimiento.

El cuadro atigrado, según recuerda Carlos Mesa en su libro «Historia del Fútbol Boliviano», viajó para participar de un cuadrangular amistoso en Santa Cruz ante Cerro Porteño, Oriente Petrolero y un combinado cruceño. Luego de ese torneo en honor a la efeméride departamental cruceña, la delegación atigrada integrada por 20 futbolistas, tres miembros del cuerpo técnico y un dirigente, 24 personas en total, se embarcaron al viaje eterno.

Esa delegación esta integrada por: Armando Angelacio Martínez y Orlando Cáceres Pinaya, ambos porteros paraguayos; Jorge Tapia Albarracín,Óscar Flores Gorena, Juan Iriondo Angola, Miguel Ángel Porta García (argentino), Julio Alberto Díaz Gutiérrez (argentino nacionalizado) y Óscar Guzmán, defensores; Germán Alcázar Saravia, Héctor Marcheti Peirano (argentino), Hernán Andreta Mendoza (argentino), Raúl Farfán Flores y Ernesto Villegas Gonzalez, mediocampistas; Osvaldo Franco Mancera (argentino nacionalizado), Eduardo Agustín Arrigó Gonzalez (argentino), Diógenes Torrico Granadino y Fernando Durán Burgos, delanteros; el director técnico Eustaquio Ortuño Ortuño, el masajista y utilero Felipe Aguilar Alvarado y el dirigente José Ayllón Guerra, según la lista que maneja el historiador nacional.

Tras esta tragedia, The Strongest se levantó de sus cenizas para regresar al Olimpo de los triunfos y de la mano del joven y visionario dirigente Rafael Mendoza Castellón, impulsor del actual patrimonio del Complejo de Achumani, único por sus características en el país. Además, Boca Juniors, de la mano de su presidente Alberto J. Armando, se organizó un partido benéfico y cedió a dos jugadores, según recuerda Mesa, que hicieron historia en el Tigre: Víctor Hugo «Romerito» Romero y Luis Fernando “Zorro” Bastida.

El club The Strongest también recordó en sus cuentas oficiales de redes sociales el accidente de Viloco.

El Tigre resurgió como el Ave Fénix, de sus cenizas salió más fuerte y consolidado para ser hoy protagonista del fútbol nacional.