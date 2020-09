Abogado ve autores intelectuales en asesinato de periodista Hanalí Huaycho

Eduardo León.

> Según el Fiscal General del Estado, restos dentales del cadáver no coincidirían con los del teniente Jorge Clavijo. Eduardo León aseguró que peritajes del IDIF carecen de credibilidad porque se usan para fines políticos

LA PERIODISTA HANALÍ HUAYCO TRABAJABA EN LA RED PAT Y A PARTIR DE SU MUERTE SE ELABORÓ LA LEY 348.

UN CUERPO MOMIFICADO Y COLGADO DE UNAS RAMAS FUE IDENTIFICADO COMO CLAVIJO.

El expresidente Evo Morales, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, y el exvicemnistro de Gobierno, Jorge Pérez, serían los autores intelectuales del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, cometido por su entonces pareja, el teniente Jorge Clavijo, el martes 12 de febrero de 2013, según manifestó el abogado Eduardo León a EL DIARIO.

“Este hecho era para encubrir un crimen que se dio en el hotel Las Américas, del cual Evo Morales es responsable porque él dio la orden y el señor Jorge Clavijo actuó (…). En el asesinato de Hanalí, estaríamos hablando desde Evo Morales, Carlos Romero, Jorge Pérez, como principales autores intelectuales y la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Departamental y el IDIF como responsables materiales”, apuntó.

INFORME FORENSE

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó ayer que el informe forense dental realizado al maxilar inferior del presunto cadáver de Clavijo en 2013 señala que la edad precisa del fallecido es de 32 años.

“Es imposible determinar de manera precisa la edad que coincida con el fallecido. No establece en ese informe la falta de varias piezas dentales que a esa edad es difícil que pueda no tener. El informe muestra que los restos aparentemente no corresponderían a la edad”, explicó.

Aclaró que el IDIF no cuenta con peritos en odontología y por ello solicitó a través del Colegio de Odontólogos que pueda brindar el apoyo en esa área.

“Cómo es posible que nosotros, el IDIF, haya llevado adelante un trabajo pericial con un profesional que no tenemos”, destacó.

El fiscal manifestó la necesidad de hacer un análisis de ADN para contrastar los datos con los parientes directos de Clavijo.

FALTA DE CREDIBILIDAD

El abogado Eduardo León aseguró que las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) carecen de credibilidad porque existen varios casos emblemáticos en los que se encontraron contradicciones, falta de consistencia técnica y científica en los informes como el caso de la muerte del teniente Jorge Clavijo, cuyo caso se usó para fines políticos.

En criterio de León, la falta de credibilidad del IDIF se debe principalmente a la injerencia política que no le permite ser una institución imparcial que apoye la investigación de los delitos con la comprobación idónea de las pruebas, caso contrario, los problemas por falta de capacidad idónea son constantes.

“Hay peritos sin la suficiente idoneidad. En el IDIF existe gente que manipula información, como sucedió con el caso de Jorge Clavijo. Recordemos el caso del bebé Alexander que por una mala pericia se encerró a un inocente, también se manipuló información en el caso de Evo Morales cuando decía que su hijo no existía. Siempre incurrieron en lo mismo, utilizando el apoyo que tienen en la justicia manipulando la investigación forense para sus fines políticos”, refirió.

EXHUMACIÓN

La semana pasada, Lanchipa anunció que los supuestos restos de Clavijo serán exhumados el próximo 25 de septiembre debido a que el informe analítico “siembra una duda razonable” de que el cadáver no sea del policía.

En ese marco, ayer anunció que se conformó un equipo multidisciplinario de peritos forenses, criminalistas, entre otros, para que se realice de forma minuciosa el proceso desde la exhumación de los restos, su traslado y los análisis pertinentes en el IDIF.

Al respecto, León aseveró que al existir desconfianza en el trabajo del Ministerio Público, la familia de la periodista pedirá la participación de peritos particulares.

“Ahora estamos apersonándonos, solicitando que se nos extienda copias del cuaderno, acreditar los puntos de pericia y que vamos a acreditar hasta este fin de semana a nuestros peritos para que ellos puedan participar y de esta forma dar mayor seguridad a lo que está sucediendo”, dijo.

