Alan Ritchson encarnará la versión televisiva del héroe de acción

Amazon y Paramount han encontrado su Jack Reacher para la versión en televisión de las aventuras del héroe creado por Lee Child. El imponente Alan Ritchson, al que podemos ver en ‘Titanes‘ en el papel de Halcón, será el encargado de encarnar al ex militar metido a investigador.

Una elección que es diametralmente opuesta a la que se hizo al escoger a Tom Cruise para la película de 2012. Y, de hecho, es una más acertada, ya que el físico de Ritchson se asemeja más al descrito en las novelas de Child (casi dos metros de alto, un quintal de peso) que el de Cruise. Papel en el que la estrella competía con Dwayne Johnson.

El siempre sólido Nick Santora (‘The Act‘, ‘Channel Zero‘) es el encargado de escribir y regentar la serie cuya primera temporada está basada en ‘The Killing Floor’, la primera aparición de Jack Reacher. Una temporada que no sabemos, y menos con la que está cayendo con la COVID-19, cuándo podremos atisbar.

De momento no sabemos más detalles del reparto, lo que sí que se habla es que según medios como Deadline, la presencia de Ritchson en la serie de Amazon no afectará su participación en ‘Titanes’, cuya tercera temporada está en marcha.