Arce pide a sus bases sacar ‘fotitos’ de las actas; los vamos a derrotar olímpicamente

Fuente: Opinion

El candidato presidencial por el MAS Luis Arce Catacora pidió este sábado asumir control del voto y sacar «fotitos» de las actas de sufragio para tener en las manos la prueba evidente ante el país y el mundo que derrotarán olímpicamente a sus adversarios en las elecciones del 18 de octubre.

Arce junto a su acompañante de formula David Choquehuanca fueron proclamados en la ciudad de Sucre donde alentó a sus militantes a buscar el 50 por ciento más uno que le permitirá recuperar la democracia.

Sostuvo que, durante estos diez meses de gobierno transitorio, los partidos que protagonizaron el «golpe del Estado» han demostrado que llegar al gobierno es convertir al Estado en un botín de guerra y un medio de distribución de pegas a sus familiares para «ganar y robar».

Dijo que esta situación se dio desde la presidenta Jeanine Añez hasta el último funcionario. «Ellos son los golpistas de noviembre, pero les vamos a demostrar que vamos a devolverles el golpe con millones de votos en las ánforas», afirmó.

Indicó que la única manera de reparar lo que pasó es apoyar a su fórmula para que se reactive la economía, por lo que pidió a sus militantes reflexionar y votar con mucha convicción.

Advirtió que la derecha demostró durante todo este tiempo que no quiere elecciones porque tiene miedo que el pueblo se manifieste a través del voto.

«Como no está consiguiendo que no haya elecciones, nos van a provocar en nuestra campaña, en nuestras manifestaciones, nos van a provocar para que reaccionemos y nos van a culpar de violentos, que nosotros somos los malvados, los salvajes. Eso no puede ser. No les vamos a dar el gusto porque esta pelea se gana con inteligencia», indicó.

El candidato del MAS aseguró tener el programa de gobierno que piensa en las necesidades del pueblo y que en su nuevo gobierno habría participación de los jóvenes y profesionales en el Ejecutivo.