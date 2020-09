¡Arde la farándula en México! Actor reveló la existencia de una supuesta red sexual en Televisa y TV Azteca

En el programa de espectáculos Chisme No Like, Adame dijo que la red de tráfico sexual era dirigida por una mujer de origen estadounidense y que ella era la encargada de ofrecer los servicios a su vez que fungía como representante de algunas de las actrices que participaban para Televisa y TV Azteca:

Y es que durante muchos años surgieron las versiones en las que había un supuesto catálogo en el cual aparecían actrices reconocidas y que era usado para contratar los servicios sexuales. Adame dijo que la existencia de ese “catálogo” no es verdad pero que sí hay una red de trata que se encarga de ofrecer ese tipo de servicios:

“A ese “Star System” no iban las estrellotas de Televisa: no iba Verónica Castro, no iba Lucía Mendez, no iba Érika Buenfil (…) Nancy Rotman regenteaba a las jovencitas, inclusive, en Televisa, le decían “la burdelera de Televisa” … “la madrota”… ya lo sabían”