Arias: Las acciones timoratas del TSE ponen en peligro la democracia

Fuente: Ministerio de Obras P.

El Ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda (MOPSV), Iván Arias Durán, señaló que las acciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ponen en peligro la democracia y transparencia por permitir la manipulación desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y de otros poderes del Estado y no defender la confiabilidad ni independencia de la entidad electoral.

“Esas acciones timoratas del señor (Salvador Romero) están poniendo en peligro la democracia, expresado en el voto popular, a pesar de que las decisiones del TSE son inapelables”, dijo el Ministro.

En las próximas elecciones nacionales, la ciudadanía saldrá a votar a pesar de la pandemia del Covid-19, pero se cuestiona si vale la pena arriesgar su salud, si el TSE no hace respetar su voto, señaló.

Designar a Salvador Romero a la cabeza del TSE tenía el objetivo de recuperar lo que era la exCorte Nacional Electoral (CNE), a la cabeza de Huáscar Cajías, un órgano electoral que no se sometía ningún poder fáctico, explicó la autoridad.

El ministro recordó que en el pasado el TSE –antes CNE- sufrió la arremetida de la denominada “Banda de los cuatro” conformada por un grupo de vocales, considerados los responsables de manipular los resultados de las elecciones de 1989.

Situación que fue repetida en la gestión del partido político MAS que apoyaron el fraude del año 2019 y que terminó con la huida del expresidente, Evo Morales.

A criterio de Arias Durán, a Romero, la historia lo puso ahí no para que sea dócil sino para que nos restituya la democracia, la transparencia y la confianza de los bolivianos.

Sin embargo “se deja manipular por la ALP porque no era necesario una Ley para modificar el plazo de las elecciones generales, hasta el 18 de octubre, precisando además que el Ministerio Público iniciará procesos penales a quien intente modificar o cambie la fecha de los comicios.

Asimismo, en febrero pasado, el TSE invalidó la postulación del expresidente Evo Morales, como senador en las próximas elecciones nacionales y partido político MAS presentó un amparo constitucional que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz trató el 1 de septiembre y empató en su decisión. Ahora el TSE espera una decisión final de otro poder del Estado.

Para las elecciones de este año, el TSE inhabilitó a más de 600 candidatos de diferentes partidos y motivos, pero que con el antecedente una decisión del TDJ sobre la candidatura del expresidente, también podrían apelar ante cualquier sala del Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral no podrá gestionar elecciones transparentes, explicó Arias Durán.

Hasta el momento tampoco cambió a los funcionarios en Argentina ni en los órganos departamentales a pesar de las denuncias que son allegadas al MAS y que participaron en los actos del fraude del 2019, dijo.

Para el ministro, depender de las decisiones de otros poderes del Estado significa que el TSE perdió la confiabilidad e independencia para cuidar el voto ciudadano.

“El órgano electoral está perdiendo prestancia (…) yo le pido (a Salvador Romero) sus decisiones son importantes, son inapelables (…) suponemos están tomados en el marco electoral y eso es lo que quiere la sociedad ¡un Órgano en el cual yo pueda confiar! que no me va manipular mi voto, que no va permitir que gente cambie mi voto y que no participen gente que nos ha amenazado y además que no creen en la democracia, (porque) ya están amenazándonos que después de octubre van hacer lío”, dijo Arias Durán.