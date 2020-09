Aurora asegura que no se aplicará el descenso de categoría en la temporada 2020

Fuente: lostiempos.com

El directorio del club Aurora aseguró hoy, mediante un comunicado público, que los descensos de categoría de 2020 no se aplicarán, descartando cualquier versión emitida en días pasados ante la posible finalización de la temporada.

«El CLUB DEPORTIVO AURORA reitera su total respeto a la normativa vigente para los campeonatos de la Temporada 2020 organizados por la FBF (CONVOCATORIA Y REGLAMENTO DE CAMPEONATO), estando a la espera del reinicio inmediato de dichos campeonatos, pues de lo contrario, de no reiniciarse los mismos, se interpretará como DESIERTOS, en cuyo caso lamentablemente no podrán existir ni PREMIOS ni DESCENSOS, en perjuicio del fútbol Boliviano», establece parte del comunicado.

Por ello, se detallaron cinco puntos amparados en los artículos 18 y 19 de la Convocatoria de los torneos Apertura y Clausura 2020 de la División Profesional, además del 51 del Reglamento General del Campeonato. Según el Celeste, no se llegó a jugar ni la cuarta parte de la temporada 2020, motivo por el cual hablar de descenso no tiene sentido alguno.

A continuación, los cinco puntos del comunicado:

1. Se está jugando el CAMPEONATO “APERTURA” de la temporada 2020, y este campeonato NO DEFINE DESCENSOS, solo establece UN PREMIO al CAMPEÓN (BOLIVIA 1), y establece 26 fechas para su desarrollo, de las cuales solo se desarrollaron 12. No se jugó ni un cuarto de la Temporada, no habiendo concluido aun el mismo, por lo cual no se puede hablar de descensos.

2. El articulo 18 (DESCENSOS) de la CONVOCATORIA A CAMPEONATOS APERTURA Y CLAUSURA es el que establece los descensos, los que se darán tan solo UNA VEZ CONCLUIDA TODA LA TEMPORADA 2020, en base a la TABLA GENERAL ACUMULADA DE LA TEMPORADA 2020 (La Temporada 2020 establece DOS CAMPEONATOS -APERTURA Y CLAUSURA- bajo la modalidad de IDA y VUELTA, con el desarrollo de 56 partidos sin tomar en cuenta desempates), de los cuales se desarrollaron tan solo 12.

Al no haber concluido la Temporada 2020, NO SE PUEDEN APLICAR LOS DESCENSOS.

3. El mismo artículo 18 (DESCENSOS) de la CONVOCATORIA A CAMPEONATOS APERTURA Y CLAUSURA establece que: …»EN CASO QUE SE PRESENTE ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE NO ESTÉ PREVISTA EN EL PRESENTE ARTICULO SERÁ EL COMITÉ EJECUTIVO QUIEN TOME UNA DETERMINACIÓN DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS VIGENTES.”

4. Asimismo, el artículo 19 (MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA) de la CONVOCATORIA A CAMPEONATOS APERTURA Y CLAUSURA 2020, establece que: “La CONVOCATORIA” solo podrá será MODIFICADA Parcial o Totalmente, por UNANIMIDAD de los Clubes Miembros de la División Profesional, en un Consejo de la División Profesional.

5. El artículo 51 del REGLAMENTO DE CAMPEONATO establece que: “Si por alguna razón de fuerza mayor se tuviera que suspender una o varias fechas del campeonato Apertura o Clausura 2020 y estas no se puedan reprogramar por la Comisión de Competiciones, el Campeonato se dará por concluido y los premios que están en disputa serán otorgados por la tabla general acumulada de forma descendente. Nótese que jamás se habla se descensos.

Asimismo, el directorio indicó que se puso en estado de emergencia ante esas versiones y que lucharán contra presuntos intereses ocultos que pretenden perjudicar al Equipo del Pueblo.